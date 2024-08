Ministero: nessun demansionamento per i direttori di Giustizia

AgenPress. Il Ministero della Giustizia non ha adottato alcuna decisione in merito all’inquadramento professionale dei direttori di Giustizia. Nessun demansionamento o cancellazione di titoli, quindi, poiché la materia è devoluta al confronto con le organizzazioni sindacali per la stipula del nuovo contratto integrativo e la definizione delle nuove famiglie professionali.

Il confronto, leale, trasparente e costruttivo è tuttora in corso e il Ministero conferma la disponibilità ad ascoltare le istanze dei rappresentanti dei dipendenti amministrativi e a riprendere il tavolo di concertazione, come previsto, a settembre.

Non esiste, quindi alcuna decisione unilaterale da parte dell’Amministrazione centrale relativa alla trasposizione nel nuovo ordinamento professionale delle figure esistenti, che è disciplinata dall’art. 18 del CCNL Funzioni Centrali.

Per la nuova area delle Elevate Professionali (EP) sono previsti precisi requisiti di accesso e di durata, stabiliti dal CCNL Funzioni Centrali. Il loro numero sarà determinato, come negli altri Ministeri, in base alle esigenze organizzative e funzionali dell’Amministrazione. Alle procedure selettive potranno quindi accedere i dipendenti, come i direttori, in possesso dei requisiti previsti dal contratto nazionale.