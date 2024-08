Brasile. La Corte Suprema sospende a livello nazionale il sociale network X di Elon Musk  

AgenPress – La corte suprema ha ordinato la sospensione a livello nazionale del social network X di Elon Musk dopo che la società ha promesso di sfidare i precedenti ordini del tribunale riguardanti la moderazione dei contenuti e la nomina di un rappresentante legale nel paese.

Alexandre de Moraes, il giudice supremo della corte, ha inoltre ordinato multe giornaliere per le persone o le aziende in Brasile che utilizzano reti private virtuali (VPN) o altri metodi per accedere a X mentre il sito è vietato nel Paese, ha riportato G1 Globo .

Venerdì la corte ha rilasciato una dichiarazione tramite il suo sito web governativo in Brasile, affermando di aver ordinato “la sospensione immediata e completa dell’attività di X, ex Twitter, su tutto il territorio nazionale fino a quando non saranno rispettate le decisioni giudiziarie della Corte e non saranno pagate le multe applicate”. La dichiarazione affermava anche che l’ordine sarà valido “finché non verrà nominato un rappresentante della società nel paese”.

Ore dopo, la corte ha emesso un secondo ordine che sospendeva alcune delle misure nel suo primo ordine di 51 pagine contro X. Inizialmente, de Moraes aveva dato ad aziende come Apple e Google 5 giorni per smettere di offrire download di X nei loro app store e per smettere di rendere disponibili app VPN per accedere a X. Il secondo ordine ha eliminato quella scadenza e ha rinviato l’attuazione di queste misure fino a nuovo avviso, dando tempo a X di pagare le multe e nominare un rappresentante legale.

La corte suprema del Brasile ha annunciato mercoledì che Musk e X avevano 24 ore per nominare un rappresentante legale per la loro attività lì o affrontare una “penalità di sospensione delle attività” a livello nazionale. La scadenza è scaduta giovedì sera.

L’unità per gli affari governativi globali di X ha dichiarato in una nota giovedì sera che si aspettava la chiusura di de Moraes “presto”, perché la società “non avrebbe rispettato” i suoi ordini.

Il Brasile, un importante alleato non NATO degli Stati Uniti, si sta ora preparando per le elezioni comunali di ottobre. In base alle leggi brasiliane, le aziende di social media che operano nel paese devono assumere qualcuno che gestisca le notifiche di rimozione governative, comprese quelle relative alla disinformazione politica e agli incitamenti alla violenza.

X non ha un rappresentante in Brasile e all’inizio di questo mese ha dichiarato che avrebbe allontanato tutti i suoi dipendenti dal Paese piuttosto che affrontare eventuali arresti per inosservanza degli ordini del tribunale.

Una sospensione di X in Brasile potrebbe causare problemi commerciali per la già tormentata azienda di Musk. Il Brasile ha una popolazione di oltre 171 milioni di utenti attivi sui social media, secondo una ricerca di mercato di Oosga .

Musk ha guidato l’acquisizione di Twitter per 44 miliardi di dollari alla fine del 2022. Ha implementato cambiamenti radicali e ripristinato account precedentemente banditi e sospesi, portando molti importanti inserzionisti a fuggire o a tagliare la spesa per le campagne pubblicitarie.