Clima. 2 milioni di bambini a rischio in Bangladesh

AgenPress. Secondo l’UNICEF, oltre 2 milioni di bambini nel Bangladesh orientale sono a rischio causa delle inondazioni che hanno travolto case, scuole e villaggi. In totale, le inondazioni, le peggiori degli ultimi 34 anni nel Bangladesh orientale, hanno colpito 5,6 milioni di persone.

I principali fiumi del sud-est stanno straripando a causa delle piogge monsoniche senza precedenti. Di conseguenza, sono stati segnalati più di 52 morti. Oltre 500.000 persone stanno cercando riparo dopo che l’innalzamento delle acque dei fiumi ha sommerso case, strade e campi nelle divisioni di Chattogram e Sylhet. Milioni di bambini e di famiglie sono rimasti senza cibo e senza aiuti di emergenza. Il personale governativo e i volontari stanno conducendo le operazioni di soccorso, anche se l’accesso rimane difficile in alcune aree. Nei prossimi giorni, con il perdurare della stagione dei monsoni, saranno colpite altre persone.

“Le devastanti inondazioni che hanno colpito le regioni orientali del Bangladesh ci ricordano tragicamente l’impatto inesorabile degli eventi meteorologici estremi e della crisi climatica sui bambini. Fin troppi bambini hanno perso i loro cari, le loro case, le loro scuole e ora sono completamente indigenti”, ha dichiarato Emma Brigham, Vice Rappresentante dell’UNICEF in Bangladesh. “L’UNICEF è in prima linea per fornire capsule per la purificazione dell’acqua, sali per la reidratazione orale e altre forniture essenziali, ma sono necessari ulteriori fondi per raggiungere questi bambini e prevenire un impatto ancora più devastante sul loro futuro.”

L’UNICEF è stato sul campo fin dall’inizio del disastro. Dopo essersi unito a una missione di valutazione iniziale con il consigliere del Ministero del Governo Locale, dello Sviluppo Rurale e delle Cooperative, Hasan Arif, l’UNICEF e i suoi partner hanno raggiunto oltre 338.000 persone, tra cui 130.000 bambini, con forniture salvavita come 3,6 milioni di compresse per la purificazione dell’acqua, 25.000 taniche per conservare l’acqua e oltre 250.000 bustine di sale per la reidratazione orale.

Ma c’è bisogno di molto di più. Persone e bambini hanno urgente bisogno di assistenza in denaro, acqua potabile, kit igienici, latrine d’emergenza, assorbenti igienici, sali per la reidratazione orale e medicinali d’emergenza salvavita. È necessario ripristinare immediatamente i servizi di assistenza sanitaria primaria per curare i neonati e i bambini malati e aiutare le donne in gravidanza a partorire.

Le recenti alluvioni si aggiungono a quelle del nord del Bangladesh e al ciclone Remal di maggio. Insieme, le tre emergenze hanno colpito oltre 13 milioni di persone in Bangladesh, tra cui 5 milioni di bambini.

In risposta a queste tre emergenze, l’UNICEF ha urgentemente bisogno di 35,3 milioni di dollari per interventi critici, salvavita e multisettoriali per i bambini e le donne in gravidanza e in allattamento.

Il cambiamento climatico aumenta la frequenza, la gravità e l’imprevedibilità di cicloni, inondazioni e altri eventi meteorologici estremi che colpiscono il Bangladesh, sottolineando che la crisi climatica è fondamentalmente una crisi dei diritti dell’infanzia. Secondo l’Indice di rischio climatico dei bambini dell’UNICEF, i bambini del Bangladesh sono i più esposti al mondo ai rischi climatici e ambientali.

A livello globale, l’UNICEF affronta la crisi climatica per:

a) proteggere la vita, la salute e il benessere dei bambini;

b) mettere ogni bambino in condizione di diventare un campione per l’ambiente; e

c) ridurre le emissioni e l’impronta ambientale.