Florida. Trump, voterò contro il referendum pro aborto. L’emendamento proposto è troppo permissivo

AgenPress – Donald Trump si è espresso contro una proposta di legge nel suo stato d’origine, la Florida, che amplierebbe l’accesso all’aborto e voterà contro il referendum per codificare nella costituzione i diritti d’aborto cancellando l’attuale divieto statale di interruzione della gravidanza dopo sei settimane.

Il suo annuncio è arrivato un giorno dopo aver dichiarato alla NBC News che il divieto di sei settimane in Florida è “troppo breve” e aver rifiutato di prendere una posizione chiara su una misura elettorale statale che avrebbe ampliato l’accesso alla procedura.

Oggi a Fox News Trump ha spiegato nuovamente la sua posizione: “Penso che sia necessario un tempo più lungo di sei settimane, ma credo anche che l’emendamento proposto sia troppo permissivo, quindi voterò no per questa ragione”. Il tycoon rischiava di alienarsi il voto dei gruppi anti abortisti, ma così rischia di perdere il voto di gran parte dell’elettorato femminile.

Venerdì Trump ha affermato ancora una volta che le donne hanno bisogno di “più tempo” di sei settimane per decidere se abortire, ma che “i democratici sono radicali” e che non poteva sostenere l’emendamento.

“Quindi penso che sei settimane, ci voglia più tempo di sei settimane. Non sono stato d’accordo con questo fin dalle prime primarie, quando ne ho sentito parlare, non ero d’accordo”, ha detto Trump in commenti a Fox News. “Allo stesso tempo, i democratici sono radicali, perché i nove mesi sono solo una situazione ridicola in cui puoi fare un aborto al nono mese. … Quindi voterò no per questo motivo”.

L’emendamento proposto impedirebbe le restrizioni all’aborto prima della vitalità fetale, intorno alla 24a settimana di gravidanza, garantendo al contempo eccezioni per proteggere la salute della madre.

La reazione dei sostenitori dell’anti-aborto è stata feroce dopo l’intervista di Trump alla NBC News, con alcuni avvertimenti sul fatto che il candidato repubblicano alla presidenza rischiava di perdere il sostegno di un blocco chiave della base del partito.