Israele. Dopo l’uccisione da parte di Hamas di sei ostaggi, cittadini in piazza contro Netanyahu e il suo governo

AgenPress – Migliaia di persone si sono radunate nel cortile del centro comunitario locale nel quartiere Baka di Gerusalemme, dove si trova Hakhel, la sinagoga dei Goldberg-Polin, per una veglia in memoria del figlio della comunità, Hersh Goldberg-Polin, ucciso durante la prigionia a Gaza.

I dimostranti infuriati per la notizia che sei ostaggi, uccisi da Hamas prima che i loro corpi fossero stati trovati dai militari in un tunnel a Gaza. Alcuni portavano bandiere israeliane mentre altri portavano finte bare per i sei rapiti.

La folla include l’ex membro della Knesset Rachel Azaria e il vicesindaco di Gerusalemme Yosi Havilio. Ci sono gli amici di Goldberg-Polin della Brigata di Gerusalemme, il fan club della squadra di basket dell’Hapoel Gerusalemme, e molti indossano le familiari magliette rosse stampate con il volto in bianco e nero di Hersh.

Un tavolo apparecchiato nella parte anteriore dello spazio esterno è affollato di candele commemorative, accese in memoria di Hersh. La rete metallica dietro il tavolo è appesa con striscioni raffiguranti il ​​volto di Hersh, con sciarpe rosse e nere indossate dai tifosi dell’Hapoel Jerusalem, legate attorno alle maglie della rete.

Coloro che guidano le preghiere guidano la folla in lutto attraverso dolci interpretazioni di “Avinu Malkenu”, la preghiera ebraica di pentimento, insieme a preghiere liturgiche e canti di lutto, preghiere per i soldati e gli ostaggi rimasti, concludendo con Hatikva, l’inno di Israele.

“Membri del governo, imparerete a vostre spese cosa è importante per questa nazione. Non avrete un momento di tranquillità”, hanno urlato manifestanti fuori dalla Knesset a Gerusalemme. Yael Engel, zia dell’ostaggio adolescente Ofir Engel, rilasciato durante la tregua di una settimana a novembre, ha preso la parola per dire che le famiglie degli ostaggi “non volevano attaccare personalmente il premier, ma voi continuate a usare il dolore dei parenti per i vostri fatti personali”.

Alla manifestazione di Tel Aviv, il capo dell’Histadrut Arnon Bar-David annuncia: “Domani l’intero Paese resterà fermo”, comprese le linee di autobus Dan e Egged, i porti e i comuni. Ha affermato che “la parola chiave qui è abbandono” degli ostaggi, così come del sud e del nord del paese, e “l’incredibile abbandono dell’economia”, mentre “i fondi della coalizione vengono convogliati verso uffici governativi non necessari”.