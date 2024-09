Ucraina. Missili russi su Kharkiv, 41 feriti, tra cui 5 bambini e medici. Zelensky: fermare il terrore russo

AgenPress – La Russia ha lanciato un attacco contro la città di Kharkiv il 1° settembre, ferendo almeno 41 persone, hanno riferito le autorità locali.

Intorno alle 13:00 ora locale, sono state udite le prime esplosioni a Kharkiv . I quartieri Saltivskyi e Nemyshlianskyi della città sono stati attaccati, secondo il sindaco Ihor Terekhov.

Alle 14:00 ora locale, 22 persone sono rimaste ferite nel distretto di Saltivskyi e sei in quello di Nemyshlianskyi. Due persone sono in gravi condizioni, ha detto Terekhov .

Più tardi, nel corso della giornata, Terekhov ha aggiunto che due bambini e due medici sono rimasti feriti nell’attacco al distretto di Saltivskyi.

Secondo il governatore dell’Oblast di Kharkiv Oleh Syniehubov , alle 15:30 ora locale, il numero delle vittime è salito a 41, tra cui cinque bambini.

“La Russia sta di nuovo terrorizzando Kharkiv”, ha scritto il presidente Volodymyr Zelensky sul suo Telegram .

“Sono stati dispiegati tutti i mezzi necessari per l’operazione di salvataggio”, ha detto Zelensky, aggiungendo: “E tutti i mezzi necessari in tutto il mondo dovrebbero essere coinvolti per fermare questo terrore. Ciò richiede non mezzi straordinari, ma un coraggio sufficiente da parte dei leader, il coraggio di dare all’Ucraina tutto ciò di cui ha bisogno per difendersi”.

Syniehubov ha riferito che la Russia ha colpito la città quasi 10 volte. L’attacco russo ha danneggiato un centro commerciale, un impianto sportivo e degli edifici residenziali.

La Russia usa spesso attacchi ” double-tap ” contro le città ucraine: dopo il primo attacco, la Russia colpisce di nuovo lo stesso obiettivo dopo che i soccorritori sono arrivati ​​sulla scena. Gli operatori sanitari e i soccorritori, così come gli ufficiali di polizia, sono spesso colpiti da tali attacchi.

Gli attacchi contro i centri abitati nell’Oblast di Kharkiv si sono intensificati dopo che la Russia ha lanciato una nuova offensiva transfrontaliera nella parte settentrionale della regione a maggio. Mentre la spinta è stata fermata dalle truppe ucraine, le truppe russe continuano a tenere una manciata di insediamenti appena oltre il confine.

Il 30 agosto la Russia ha attaccato la città di Kharkiv con munizioni UMPB D-30 , uccidendo almeno sette persone, tra cui un bambino, e ferendone altre 97.

