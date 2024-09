Dati Istat. Capone (UGL): “Rafforzare potere d’acquisto per rilanciare domanda interna”

AgenPress. “I dati dell’Istat confermano un andamento positivo del Pil italiano con una crescita pari al +0,2% rispetto al trimestre precedente e al +0,9% rispetto al secondo trimestre del 2023.

La stima prevista per il 2024 si attesta al +0,6%. I fondamentali della nostra economia appaiono solidi con le esportazioni in crescita e un incremento record dell’occupazione che a giugno fa segnare un aumento pari a +56mila unità rispetto al mese precedente. È fondamentale proseguire lungo questa direzione rafforzando gli investimenti infrastrutturali a partire dall’utilizzo dei fondi stanziati con il Pnrr.

Al contempo, occorre sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori per incoraggiare la domanda interna e rilanciare i consumi. In vista della Manovra finanziaria, pertanto, riteniamo prioritario concentrare le risorse disponibili sul taglio del cuneo fiscale al fine di rendere strutturale una misura che ha generato un impatto positivo per il mercato del lavoro”.

Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito ai dati Istat sul Pil.