Dazi Usa. Cottarelli: sono immotivati ma bisogna trattare con Trump per convincerlo a tornare sui suoi passi

AgenPress – L’Europa “dovrà decidere come rispondere a quello che percepiamo, a ragione, come un attacco immotivato. Le politiche monetarie e di bilancio espansive e una svalutazione dell’euro potrebbero compensare la perdita di competitività delle nostre esportazioni dovuta ai dazi ed evitare un rallentamento dell’economia europea. Il che è vero, ma mi sembra difficile pensare che la nostra risposta possa essere solo macroeconomica”.

E’ quanto sostiene l’economista Carlo Cottarelli sulle pagine del Corriere della Sera in attesa dei dazi imposti da Trump a partire da domani 2 aprile.

“L’obiettivo ultimo dovrebbe essere quello di mettersi al tavolo con Trump per cercare di convincerlo a tornare sui suoi passi”.

Per Cottarelli serve quindi la trattativa. “E al tavolo negoziale ci si deve sedere potendo offrire a Trump una contropartita in cambio della rimozione dei suoi dazi. Certo la negoziazione non sarà facile, ma sarebbe illusorio pensare di poter ottenere qualcosa mostrando una debolezza di partenza. Insomma, occorre rispondere pan per focaccia, non per abbandonare la via della trattativa, ma per rendere tale via realistica”.