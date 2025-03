Unione Naz. Consumatori: dati allarmanti, inflazione triplicata in 6 mesi

Istat, marzo +2% su anno. Stangata da 713 euro per coppie con 2 figli, 238 euro per mangiare, 258 per il carrello della spesa

AgenPress. Secondo i dati provvisori di marzo resi noti oggi dall’Istat, l’inflazione annua è pari +2%, dal +1,6% di febbraio.

“Dati preoccupanti e allarmanti! La Primavera inizia nel peggiore dei modi, con i prezzi che non solo non interrompono la loro corsa, ma decollano ulteriormente. Una fiammata che, su base tendenziale, prosegue ininterrottamente da settembre 2024, passando da 0,7% a 2% di marzo, quasi il triplo in appena 6 mesi. Una escalation dovuta anche al caro bollette, contro le quali, purtroppo, il Governo è intervenuto tardivamente, non impedendo gli effetti nefasti sull’inflazione” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Istat sull’inflazione.

“Impensierisce anche il rialzo dei prezzi dei prodotti alimentari che salgono su base annua da +2,4% di febbraio a +2,6 di marzo, più del doppio rispetto al +1,2% di settembre. Come se non bastasse, peggiora pure il carrello della spesa passa da +2% a +2,1% sempre nei dati tendenziali” prosegue Dona.

“Se l’inflazione pari a +2% significa, per una coppia con due figli, un aumento del costo della vita complessivo pari a 713 euro su base annua, è ancor più grave che ben 238 euro in più se ne vadano solo per i Prodotti alimentari e le bevande analcoliche e addirittura 258 per il carrello della spesa, ossia per le spese obbligate. Una vera e propria stangata. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua è pari a 659 euro, 210 euro sono soltanto per cibo e bevande, 232 per i beni alimentari, per la cura della casa e della persona. In media, per una famiglia, mangiare e bere ora costa 164 euro in più, 180 euro per la spesa di tutti i giorni” conclude Dona.

Tabella: rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro) su inflazione tendenziale

DIVISIONI DI SPESA Famiglia media Coppia con 1 figlio Coppia con 2 figli Inflazione annua di marzo Prodotti alimentari e bevande analcoliche 164 210 238 +2,6 Bevande alcoliche e tabacchi 17 23 22 +3,2 Abbigliamento e calzature 9 12 15 +0,7 Abitazione, acqua, elettricità e combustibili 259 273 282 +6,4 Mobili, articoli e servizi per la casa 4 5 5 +0,3 Servizi sanitari e spese per la salute 20 23 23 +1,4 Trasporti -31 -47 -51 -0,9 Comunicazioni -41 -53 -59 -4,6 Ricreazione, spettacoli e cultura 17 23 30 +1,4 Istruzione 6 9 17 +2,9 Servizi ricettivi e di ristorazione 60 84 102 +3,2 Altri beni e servizi 69 96 90 +2,7 TOTALE RINCARO ANNUO 552 659 713 +2,0 CARRELLO DELLA SPESA 180 232 258 +2,1

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Nota: dati e totali arrotondati