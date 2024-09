Norvegia. Animalisti, la balena beluga, “spia russa”, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco

AgenPress – Gruppi per i diritti degli animali hanno dichiarato che è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco una balena beluga diventata famosa in Norvegia dopo che la sua insolita imbracatura aveva fatto sorgere i sospetti che la creatura fosse stata addestrata dalla Russia come spia.

La balena, che rubava cuori e menti con le sue regolari apparizioni lungo le coste della Norvegia , è stata trovata morta lo scorso fine settimana nel porto di Stavanger, una città nel sud-ovest del Paese.

Hvaldimir era noto per il suo comportamento estremamente socievole e interattivo, nonché per il fatto di indossare un’imbracatura con la scritta “Attrezzatura San Pietroburgo” e quello che sembrava un supporto per una piccola telecamera.

Ciò ha dato origine a speculazioni sul fatto che fosse fuggito da una struttura militare russa dove era stato addestrato come “balena spia” – e che gli sia valso il suo nome, una combinazione della parola norvegese per balena, “hval”, e del primo nome del presidente russo Vladimir Putin .

Ora anche la sua morte è avvolta nel mistero. La causa della morte di Hvaldimir non è chiara, pertanto è stato deciso di effettuare un’autopsia, ha affermato lunedì la Direzione norvegese della pesca in una nota.

Le organizzazioni NOAH e One Whale hanno dichiarato di aver presentato una denuncia alla polizia norvegese chiedendo l’apertura di un’indagine penale.

Lunedì il suo corpo è stato trasportato presso la filiale locale dell’Istituto veterinario norvegese per l’autopsia.

Secondo un portavoce dell’istituto, il rapporto dovrebbe essere disponibile “entro tre settimane”.

“Aveva numerose ferite da arma da fuoco su tutto il corpo”, ha detto all’AFP Regina Crosby Haug, responsabile di One Whale, associazione fondata per seguire il beluga, dopo aver visto il corpo di Hvaldimir lunedì.

Le fotografie pubblicate mercoledì dalle due organizzazioni mostravano quello che sembravano proiettili conficcati nei buchi presenti sul corpo insanguinato dell’animale.

“Le ferite riportate dalla balena sono allarmanti e la loro natura non esclude un atto criminale: è scioccante”, ha affermato in una nota il direttore del NOAH, Siri Martinsen.

“Dato il sospetto di un atto criminale, è fondamentale che la polizia intervenga rapidamente”.

Sebbene i risultati dell’autopsia fossero ancora in sospeso, i gruppi hanno affermato che i risultati preliminari indicavano che la balena era stata uccisa da “ferite da arma da fuoco”.

“Diversi veterinari, biologi ed esperti di balistica hanno esaminato le prove fotografiche, compresi i primi piani delle ferite di Hvaldimir”, si legge nella loro dichiarazione. “Le loro valutazioni suggeriscono fortemente che la morte della balena è stata il risultato di un atto criminale, il che ha spinto la polizia a coinvolgere immediatamente la polizia”.

I gruppi hanno condiviso foto con quelle che sembrano essere strisce di sangue e buchi nel corpo senza vita della balena, che era lunga 14 piedi e pesava 2.700 libbre.