Usa 2024. Biden accusa la Russia di aver tentato di influenzare le prossime elezioni. Sanzionati i dirigenti di Russia Today

AgenPress – Gli Stati Uniti intendono accusare la Russia di aver tentato in modo continuo di influenzare le elezioni presidenziali statunitensi del 2024, utilizzando i media gestiti dal Cremlino e altre piattaforme online per colpire gli elettori statunitensi con disinformazione.

L’amministrazione Biden annuncerà una serie di azioni mirate a contrastare quelli che definisce tentativi sponsorizzati dal governo russo di manipolare l’opinione pubblica statunitense in vista delle elezioni di novembre, ha riferito la NBC, citando alti funzionari statunitensi.

Secondo quanto riportato, tra queste vi saranno la condanna pubblica delle azioni da parte della Casa Bianca e l’annuncio da parte del Dipartimento di Giustizia di azioni delle forze dell’ordine volte a colpire la campagna segreta russa.

Il dipartimento del Tesoro americano ha annunciato sanzioni contro i dirigenti del sito di informazioni russo Russia Today. Ad essere colpiti dalle misure sono il direttore e la sua vice.

Il procuratore generale Merrick Garland ha accusato l’agenzia di stampa statale russa RT e i suoi dipendenti di aver messo in atto un piano per obbligare un’azienda statunitense a diffondere materiale favorevole al governo russo.

Ha affermato, inoltre, che la “cerchia ristretta” del presidente russo Vladimir Putin ha incaricato le società di pubbliche relazioni russe di promuovere la disinformazione “come parte di un programma per influenzare le elezioni del 2024” per la presidenza negli Stati Uniti.

Il Dipartimento del Tesoro ha annunciato che il suo Office of Foreign Assets Control ha designato 10 persone e due entità come parte di una “risposta coordinata del governo degli Stati Uniti ai tentativi di influenza maligna di Mosca che prendono di mira le elezioni presidenziali statunitensi del 2024”.

Il Dipartimento del Tesoro ha affermato che all’inizio del 2024, oltre a utilizzare strumenti come i deepfake e la disinformazione basati sull’intelligenza artificiale, i dirigenti di RT, una rete mediatica sostenuta dalla Russia, “hanno avviato un’azione ancora più nefasta per reclutare segretamente ignari influencer americani a sostegno della loro campagna di influenza maligna”.

“RT ha utilizzato una società di facciata per mascherare il proprio coinvolgimento o quello del governo russo in contenuti volti a influenzare il pubblico statunitense”, ha affermato il Dipartimento del Tesoro.

In base alle nuove misure, tutti i beni e gli interessi sui beni delle persone designate che si trovano negli Stati Uniti o in possesso o sotto il controllo di cittadini americani vengono bloccati e devono essere segnalati all’Office of Foreign Assets Control.

Le agenzie di intelligence statunitensi hanno precedentemente valutato che la Russia intende interferire nelle elezioni del 2024 e hanno segnalato RT come fonte di propaganda e disinformazione russa, obbligandola a registrarsi come agente straniero.

La caporedattrice di RT Margarita Simonyan “ha stretti legami con alti funzionari del governo russo” e ha dichiarato pubblicamente che “il governo russo stabilisce i requisiti di valutazione e di ascolto per RT e, ‘poiché RT riceve un budget dallo Stato, deve completare i compiti assegnati dallo Stato'”, secondo un rapporto dell’ODNI pubblicato nel 2017 in seguito agli sforzi della Russia nelle elezioni del 2016.

L’ufficio del Direttore dell’intelligence nazionale ha dichiarato espressamente a luglio che la Russia sta cercando di esercitare influenza sulle elezioni statunitensi per indebolire il sostegno al candidato democratico alla presidenza e il sostegno dell’opinione pubblica americana all’armamento dell’Ucraina.

La Russia è stata ritenuta colpevole di aver interferito nelle elezioni presidenziali del 2016 da molteplici indagini statunitensi, tra cui quella del team guidato dall’allora procuratore speciale Robert Mueller. Le indagini hanno stabilito che gli sforzi erano volti ad aiutare Donald Trump a vincere le elezioni contro la candidata democratica Hillary Clinton.