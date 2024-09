Piemonte. Sicurezza negli ospedali. Assessore Riboldi: “Da Asti un modello virtuoso per difendere gli operatori sanitari”

AgenPress. A distanza di poco più di un mese dall’episodio di aggressione che si era verificato al Pronto soccorso dell’ospedale Cardinal Massaia, l’assessore alla Sanità Federico Riboldi è tornato ad Asti per partecipare all’incontro convocato dal Prefetto Claudio Ventrice sul tema della sicurezza, presenti il Questore, il Comandante provinciale dei Carabinieri, il Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza e i rappresentanti dell’Asl.

“Da Asti parte un modello virtuoso che vogliamo esportare in tutti i presìdi sanitari del Piemonte. Ringrazio il Prefetto ed il Questore e tutti i rappresentanti delle Forze dell’Ordine per la loro attenzione concreta ad un tema che è una priorità assoluta per la Regione, in quanto anche una singola aggressione da’ un’immagine negativa di tutta la sanità.” dichiara Riboldi.

“In queste settimane si è lavorato per rafforzare la presenza ed il passaggio delle forze dell’ordine in Ospedale, in aggiunta all’agente di Polizia Giudiziaria già presente in pronto soccorso e la cui funzione di deterrenza è importante. Ora si lavora per un sistema di videosorveglianza attiva sul modello inglese che consenta di intervenire in tempi rapidi”-afferma Riboldi.

Ad Asti recentemente è stato sottoscritto un protocollo tra la Prefettura e le farmacie per il videomonitoraggio in tempo reale delle immagini da parte delle Forze dell’Ordine: un modello che potrebbe essere esteso anche alle strutture sanitarie.

“Vogliamo fornire al personale del pronto soccorso, alle guardie mediche e agli operatori più esposti le dotazioni tecnologiche più moderne. Penso anche ad un dispositivo elettronico che consenta di geolocalizzare l’operatore sanitario che subisce un’aggressione. La tecnologia è di grande aiuto alle Forze dell’Ordine e siamo determinati a risolvere il problema, pur nella consapevolezza che la sicurezza zero è un obiettivo difficile da raggiungere”

Un ringraziamento da parte dell’assessore Riboldi anche all’Asl di Asti che sta lavorando non solo sul fronte della sicurezza sensibilizzando il personale e collaborando con le autorità preposte, ma anche per migliorare il decoro degli spazi esterni e delle zone di accesso per i cittadini.