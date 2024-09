Ecco alcune norme che regolano molti aspetti della vita afghana secondo la legge islamica, la sharia

AgenPress. La legge del governo talebano sulla “promozione della virtù e sulla prevenzione dell’immoralità” regola molti aspetti della vita afghana secondo la legge islamica, la sharia.

Ecco cosa sappiamo di questo testo di 87 pagine e 35 articoli.

– La misura più dura riguarda la voce delle donne (già escluse dal sistema educativo oltre la scuola primaria), che non dovrebbe essere ascoltata fuori casa.

– Un uomo non può guardare il corpo o il volto di una donna che non appartiene alla sua famiglia, e viceversa.

– Una donna deve essere completamente velata di fronte a un non musulmano.

– Gli uomini devono farsi crescere la barba più lunga di un pugno.

– Durante l’attività fisica, un uomo dovrebbe essere coperto con abiti larghi almeno dall’ombelico fino a sotto il ginocchio.

– I media non devono pubblicare informazioni che deridono o umiliano i musulmani.

– Le compagnie di trasporto dovrebbero adattare i loro percorsi per consentire ai passeggeri e agli autisti di pregare in tempo.

– Il sodomismo è vietato “anche con la moglie”.

– Sono vietati i giochi tradizionali con uova sode, noci o ossa di agnello.

– È vietato scattare o visualizzare foto o video di esseri viventi su computer o smartphone.

– È vietato avere rapporti amichevoli con i non musulmani e aiutarli.

– È vietata la disobbedienza ai genitori.

Del resto già da tre anni sono stati imposti numerosi obblighi:

– L’obbligo di avere un “mahram”, un compagno maschio appartenente alla famiglia, quando una donna è in viaggio.

– Le donne devono essere coperte dalla testa ai piedi (hijab).

– La preghiera (in determinati orari) e il digiuno del Ramadan sono obbligatori.

– La musica è vietata nei luoghi pubblici, così come i giochi con soldi.

– Sono vietati i festeggiamenti del Nowruz (il nuovo anno in persiano) e del solstizio d’inverno, nonché i fuochi d’artificio.

– Sono vietati l’adulterio, l’omosessualità, la droga e il contrabbando.

– È vietato portare una donna che non sia velata, e bisogna “astenersi dal portarla” se il suo mahram “non ha i freni” o è troppo giovane.

– Nella maggior parte dei luoghi pubblici è richiesta la separazione tra uomini e donne.

La legge lascia importanti questioni in sospeso.

– Consente alla donna di uscire di casa da sola “in caso di grave necessità”, senza ulteriori chiarimenti.

– Dato che le relazioni amichevoli con i non musulmani sono proibite, gli afgani possono ancora lavorare in imprese in paesi non musulmani? Kabul può cooperare con questi paesi?

– Le brigate del Ministero della Propagazione della Virtù e della Prevenzione dell’Immoralità (PVPV) possono imporre qualsiasi punizione ritengano “appropriata” (fino a tre giorni di detenzione) e che non sia “di competenza esclusiva dei tribunali”. Riuscirà questa polizia morale, per esempio, a fustigare gli afghani in mezzo alla strada?

La legge è entrata in vigore il 31 luglio. Sarà pienamente attuato e da quando?

Le donne, la cui voce non si sente più, parlano ancora sia alla radio che in televisione.

La legge verrà applicata in modo uniforme anche nelle province meno “rigorose”, come quella di Kabul?

Come potrà la polizia morale imporre, ad esempio, il divieto di qualsiasi foto o video di persone, animali o piante sui telefoni cellulari o la loro pubblicazione nei media?

Secondo le testimonianze raccolte a Kabul le brigate del PVPV pattugliano attivamente e allertano le donne senza “mahram”, con i capelli non adeguatamente coperti o che non indossano guanti.

Nella provincia centrale di Parwan, le donne sono state rimproverate perché non indossavano la maschera, e a Mazar-i-Sharif (nord dell’Afghanistan), un tassista afferma di essere stato “ripetutamente avvertito di non trasportare donne senza mahram o che non indossano una maschera”. hijab.”

Un 23enne residente a Kabul racconta di essere stato fermato tre volte perché non aveva la barba. “Avevo paura e ho promesso loro che l’avrei lasciata crescere”. In una banca privata, tutti gli uomini avevano cambiato i loro abiti occidentali con il salwar kameez, l’abito tradizionale.