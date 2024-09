Napoli. A Scampia 29enne ucciso a colpi di pistola mentre era dal barbiere. Aveva precedenti penali per rapina e porto abusivo d’armi

AgenPress – Nella tarda serata di sabato 7 settembre un uomo di 29 anni, Camillo Esposito, è stato ucciso a colpi di pistola mentre si trovava in un salone da barbiere.

La vittima aveva precedenti per rapina e porto abusivo d’armi. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica e soprattutto il movente dell’omicidio. Saranno analizzati i video degli impianti di videosorveglianza della zona; si sta accertando anche se qualcuno sia stato o meno presente all’agguato.

L’episodio è avvenuto in via Ghisleri, nel quartiere di Scampia. Da una prima ricostruzione dell’accaduto, un uomo con volto coperto, armato di pistola, è entrato all’interno di un barbiere e ha sparato all’indirizzo di uno dei presenti, per poi allontanarsi repentinamente a bordo di un’auto dove vi era un complice ad attenderlo. La dinamica e’ in fase di ricostruzione da parte della polizia, cui sono affidate le indagini.