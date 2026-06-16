Nasce ItalWire, il quotidiano online in lingua inglese dedicato all’economia e alla finanza italiana

AgenPress. Nasce ItalWire, un nuovo quotidiano online in lingua inglese dedicato all’economia, alla finanza e al business italiano.

ItalWire racconta l’Italia economica e produttiva a un pubblico internazionale, offrendo notizie, analisi e aggiornamenti su aziende italiane, nomine manageriali, mercati finanziari, cambiamenti normativi e sul più ampio contesto economico e politico che influenza il business nel Paese.

Il progetto nasce con l’obiettivo di dare maggiore visibilità internazionale alle imprese italiane, ai protagonisti dell’economia nazionale e alle eccellenze che rappresentano l’Italia nel mondo. Attraverso una copertura giornalistica chiara, tempestiva e accessibile, ItalWire intende diventare un punto di riferimento per investitori, manager, professionisti, istituzioni, media e osservatori internazionali interessati a comprendere meglio il sistema economico italiano.

“ItalWire nasce per colmare uno spazio informativo importante: raccontare l’economia italiana in inglese, con uno sguardo rivolto al pubblico globale”, dichiara Antonio Eustor, fondatore del progetto. “L’Italia ha imprese, competenze, storie industriali e leadership manageriali che meritano maggiore attenzione internazionale. Il nostro obiettivo è contribuire a renderle più visibili, comprensibili e riconoscibili fuori dai confini nazionali”.

Il quotidiano seguirà con continuità i principali settori dell’economia italiana, dalle società quotate alle PMI, dalla finanza ai mercati dei capitali, dall’industria all’innovazione, fino alle decisioni politiche e regolamentari che incidono sul contesto competitivo del Paese.