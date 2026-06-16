L’FBI ha sventato un presunto complotto per attaccare la Casa Bianca durante l’evento di UFC

AgenPress. L’FBI ha sventato un presunto complotto per attaccare l’incontro di UFC di domenica alla Casa Bianca, ha dichiarato il direttore dell’FBI Kash Patel in un post su X.

“L’FBI e le nostre forze dell’ordine partner sono venute a conoscenza di una potenziale minaccia all’evento UFC America 250 a Washington che coinvolgeva individui al di fuori della National Capital Region. Grazie alla rapida azione dell’FBI, dei nostri partner e del Dipartimento di Giustizia in un’operazione interstatale, diverse persone sono ora in custodia e i presunti attacchi pianificati sono stati sventati sul nascere”, ha dichiarato Patel nel post.

Il direttore dell’FBI ha condiviso una notizia di Fox News, secondo la quale un gruppo avrebbe pianificato di utilizzare droni carichi di esplosivo per colpire gli edifici vicino al luogo dell’incontro di boxe e di prendere di mira la folla in fuga con l’aiuto di una squadra di cecchini. Fox News ha anche riferito che altri presunti responsabili avrebbero poi pianificato di assaltare i cancelli della Casa Bianca.

In una dichiarazione rilasciata a X , il direttore dei Servizi Segreti, Sean Curran, ha affermato che la sua agenzia “ha collaborato strettamente con l’FBI durante tutta l’indagine”.

“Nei giorni precedenti a questo fine settimana, i nostri agenti speciali, il personale di supporto alla missione e i team di sicurezza tecnica hanno lavorato senza sosta per identificare i responsabili e assicurarli alla giustizia”, ​​ha scritto Curran. “Altrettanto importante per la nostra missione di protezione è garantire che le responsabilità vengano accertate attraverso il sistema giudiziario”.

Ha affermato che i “commenti ufficiali” dei Servizi Segreti sui dettagli della trama sarebbero stati presentati tramite documenti depositati in tribunale.

Nel fine settimana, la presenza delle forze dell’ordine all’interno e nei dintorni del complesso della Casa Bianca è stata massiccia e ben visibile. Gli agenti hanno bloccato le strade, utilizzato recinzioni per controllare la folla e schierato centinaia di agenti federali, statali e locali per fronteggiare le migliaia di persone che si trovavano nei pressi della Casa Bianca.

Le motivazioni dei presunti ideatori del presunto attacco non sono state rese pubbliche.