Drone esplosivo contro la Casa Bianca in occasione di un evento UFC. Vance: “Una cosa davvero, davvero inquietante”

AgenPress. Il presunto complotto aveva come obiettivo UFC Freedom 250, un evento di alto profilo che si teneva alla Casa Bianca sul prato sud nell’ambito del fine settimana per l’ottantesimo compleanno del presidente Donald Trump .

L’evento ha attirato circa 4.300 partecipanti, tra cui circa 1.200 militari in servizio attivo, e domenica sera 14 combattenti provenienti da tutto il mondo si sono sfidati all’interno di una gabbia di rete metallica.

Reagendo alla notizia oggi il vicepresidente JD Vance l’ha definita “una cosa davvero, davvero inquietante”.

“Questo è ciò che accade quando la gente alza la voce a tal punto che il disaccordo con qualcuno diventa motivo di violenza”, ha detto Vance. “Dobbiamo dire a tutti di abbassare i toni.”

“Ognuno ha un ruolo da svolgere per stroncare questo genere di cose”, ha continuato Vance. “Ma credo che molti dei miei colleghi democratici a Washington debbano guardarsi allo specchio e chiedersi: perché tanta violenza politica proviene dalla nostra parte dello spettro politico?”

Il presunto complotto si inserisce in un contesto di crescente serie di minacce e incidenti di sicurezza che coinvolgono Trump e alti funzionari dell’amministrazione, alimentando le preoccupazioni per la violenza politica.