Venezuela. Leader opposizione Edmundo González lascia il paese e chiede asilo politico alla Spagna. “Salvacondotto per pace politica”

AgenPress – Il leader dell’opposizione venezuelana ed ex candidato alla presidenza, Edmundo González, è andato in esilio in Spagna. Era stato candidato dell’opposizione rivendicando la vittoria alle elezioni presidenziali del 28 luglio contro Nicolas Maduro.

Le autorità venezuelane, infatti, gli hanno concesso un salvacondotto per la Spagna a Edmundo Gonzalez Urrutia, “Edmundo Gonzalez Urrutia ha lasciato il Paese. Dopo essersi rifugiato volontariamente alcuni giorni fa nell’ambasciata spagnola a Caracas, ha chiesto asilo politico al governo spagnolo. Il Venezuela gli ha concesso il necessario salvacondotto nell’interesse della pace politica e della tranquillità del Paese”, ha scritto il vicepresidente venezuelano sui social network.

La Spagna concederà asilo politico al candidato, ha annunciato il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, scrive La Vanguardia. Il capo della diplomazia spagnola ha spiegato che Urrutia ha chiesto il diritto di asilo, che “naturalmente”, ha sottolineato, “il governo spagnolo elaborerà e concederà”. Il politico, che si era rifugiato nell’ambasciata spagnola a Caracas, ha lasciato la capitale venezuelana ieri sera, ora locale, alla volta di Madrid.

“Certo che gli ho detto che eravamo contenti che stesse bene e che fosse in viaggio per la Spagna, e ho ribadito l’impegno del nostro governo nei confronti dei diritti politici di tutti i venezuelani”.

González, un diplomatico in pensione di 75 anni, è andato a nascondersi nei giorni successivi alle elezioni del 28 luglio in Venezuela , che i dati dettagliati pubblicati dall’opposizione suggeriscono che abbia vinto. Ma Maduro ha rivendicato la vittoria e all’inizio di settembre è stato emesso un mandato di arresto per González per presunti crimini che avrebbero potuto portarlo a trascorrere il resto della sua vita in prigione.

La vicepresidente del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha affermato che González, che diversi governi stranieri hanno annunciato come il legittimo vincitore della votazione, se n’era andato dopo aver “cercato rifugio volontariamente” nell’ambasciata spagnola. Ha affermato che concedergli un passaggio sicuro fuori dal paese era stato concepito per “contribuire alla pace politica”.

González era nascosto da un mese, ma la sua situazione è diventata particolarmente spiacevole negli ultimi giorni, dopo essere stato accusato di una serie di reati, tra cui associazione a delinquere, punibile con una pena detentiva fino a 10 anni, e cospirazione, punibile con una pena detentiva fino a 16 anni.

La recente decisione di Maduro di nominare Diosdado Cabello, una delle figure più intransigenti del suo movimento politico, ministro degli Interni ha anche aumentato le preoccupazioni. L’amministrazione di Maduro ha accusato González e il suo principale sostenitore, la prominente leader dell’opposizione María Corina Machado , di far parte di una controrivoluzione “fascista” sostenuta dagli Stati Uniti che prende di mira il loro regime chavista.

Cabello ha ripetutamente definito González, che amici e conoscenti descrivono come un servitore pubblico e un nonno dalla voce dolce, un “topo” golpista.

Joel García, un avvocato che ha difeso diversi esponenti dell’opposizione in Venezuela, ha affermato che se González venisse accusato di tutte le accuse di cui lo ha ricevuto dal governo, potrebbe rischiare una condanna a 30 anni di carcere.

Intervenendo sabato a un incontro del partito socialista, il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha descritto il leader dell’opposizione come “un eroe che la Spagna non abbandonerà”.

Il Venezuela è in crisi politica da quando le autorità hanno dichiarato Maduro vincitore delle elezioni del 28 luglio con un punteggio del 52%. Tuttavia, i fogli di conteggio raccolti dai volontari da oltre due terzi delle macchine per il voto elettronico e pubblicati online indicano che González ha vinto con un margine di oltre 2 a 1.

La corte suprema del Venezuela, controllata dagli alleati di Maduro, ha confermato la sua presunta vittoria, ma numerosi paesi e organismi, tra cui gli Stati Uniti, l’Unione Europea e diverse nazioni latinoamericane, hanno rifiutato di riconoscere la rielezione di Maduro per un terzo mandato di sei anni, a meno che Caracas non pubblichi i dati completi delle votazioni.

Le speranze dell’opposizione che il loro apparente successo elettorale potesse tradursi in una pacifica transizione del potere svanirono nei giorni successivi al voto. Due giorni di dimostrazioni di piazza furono spenti da una dura repressione governativa soprannominata Operación Tun Tun (Operazione Knock Knock).

I gruppi per i diritti umani affermano che sono state arrestate più di 1.700 persone, tra cui più di 100 adolescenti e diverse figure chiave dell’opposizione che sono state catturate dalla polizia segreta. Altre sei importanti figure dell’opposizione sono asserragliate nell’ambasciata argentina a Caracas, che è sotto la custodia del Brasile perché Maduro ha tagliato i legami con Buenos Aires. Negli ultimi giorni, il complesso dell’ambasciata è stato circondato dalla polizia e dagli agenti dell’intelligence e gli è stata tagliata l’elettricità.