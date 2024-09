Scomparsa Maria Mattarella. Marco Falcone: “La Sicilia perde figura di grande garbo, umanità e competenza”

AgenPress. «Rivolgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia e ai cari di Maria Mattarella, segretario generale della Regione scomparsa oggi. Per tanti anni, nel corso dei miei mandati a Palermo, ho avuto il privilegio di lavorare con lei e di potermi confrontare con la sua preparazione inappuntabile, il suo senso di lealtà all’istituzione e soprattutto il grande garbo e l’umanità. Viene a mancare una figura che, per tanti anni, ha arricchito la Regione con le sue competenze e uno stile che non dimenticheremo. Esprimo profondo cordoglio, in queste ore dolorose per i familiari e tutti coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata».

Lo dichiara l’eurodeputato Marco Falcone, alla notizia della scomparsa del segretario generale della Regione Siciliana Maria Mattarella.