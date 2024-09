G7 Lavoro e Occupazione. Capone (UGL): “Rafforzare tutele dei lavoratori per affrontare sfide epocali”

AgenPress. “Il G7 Lavoro e Occupazione a Cagliari si svolge in un momento cruciale in cui tutti noi siamo chiamati ad affrontare le sfide epocali poste dalla transizione energetica e dall’intelligenza artificiale in un contesto internazionale caratterizzato dall’instabilità legata alle tensioni geopolitiche e alla crisi di un modello economico fondato sulla globalizzazione dei mercati.

Oggi più che mai è necessario difendere e riaffermare quei valori universali che sono alla base di ogni progresso economico e sociale. In questa prospettiva il riferimento del Ministro Calderone ad una visione umanocentrica appare fondamentale per definire una nuova frontiera di diritti e tutele per i lavoratori.

Mettere al centro la dignità dei lavoratori significa investire sulla formazione per sviluppare nuove competenze e accompagnare il processo di radicale trasformazione del mercato del lavoro, consolidare il sistema di welfare per rafforzare la coesione sociale, puntare sulla prevenzione e sul potenziamento della sicurezza per contrastare la piaga degli incidenti sul lavoro.

In tal senso, le parti sociali e i corpi intermedi svolgono un ruolo centrale che deve essere valorizzato attraverso un rinnovato impulso alla contrattazione collettiva per discutere di salari equi e di un nuovo paradigma di relazioni industriali che promuova la partecipazione dei lavoratori agli utili e alla gestione delle imprese”.

Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in occasione del G7 Lavoro e Occupazione a Cagliari.