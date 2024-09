Liguria. Marco Bucci, sindaco di Genova, candidato del centrodestra alla Presidenza. “Ringrazio Giorgia Meloni, mi ha detto cose belle”

AgenPress – In una nota congiunta Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi annunciano che il candidato del centrodestra alla Presidenza della Regione Liguria è Marco Bucci, attuale Sindaco di Genova.

“La presidente del Consiglio ha avuto un pesante effetto sul sottoscritto anche perché mi ha detto delle cose molto belle, la ringrazio perché ha distinto il compito politico-istituzionale di leadership e la salute delle persone, mentre sul primo ha detto cosa voleva fare, sul secondo ha detto ti lascio decidere a te, un segnale di rispetto per le persone che è raro vedere, mi ha fatto piacere che lei l’abbia segnalato e sottoscritto”, ha detto Marco Bucci stasera a Genova. “Ai genovesi dico questo: qualcuno ha già detto che li ho traditi, non ci può essere cosa più falsa perché in realtà noi lavoriamo per i genovesi e abbiamo capito che andando a livello più alto possiamo fare ancora di più per i genovesi, con più potere di azione, anche perché con Roma se si è a livello regionale si parla molto più facilmente. Abbiamo Rixi al Mit e tenerlo è un grande beneficio per la Liguria”.

“Centrodestra unito per Marco Bucci, candidato Presidente alle elezioni in Liguria. Una persona seria e competente che sono sicura potrà dare il meglio per la regione e i suoi cittadini”, dice sui social Giorgia Meloni.

“Marco Bucci, il sindaco dei Sì. È lui il candidato presidente, del centrodestra unito, per vincere le elezioni regionali in Liguria. Il sindaco che ha liberato Genova dalle catene dell’immobilismo di cui era prigioniera. Il sindaco della crescita economica e infrastrutturale”, scrive su X il segretario di Forza Italia e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Forza Italia sosterrà Marco Bucci con lealtà, la stessa che lui ha dimostrato di avere verso i genovesi dopo il tragico episodio del Ponte Morandi. Andiamo a vincere!”