AgenPress. “Un sincero augurio di buon lavoro a Claudio Durigon e Alberto Stefani, nuovi vicesegretari della Lega. Scelte espressione della buona politica e dei territori. E un riconoscimento, in particolare, allo straordinario lavoro che Claudio Durigon ha svolto per questo partito nel Lazio e nel Mezzogiorno, e al suo ruolo, in prima fila, per il lavoro e i diritti sociali”.

Così, in una nota, Simona Baldassarre, Responsabile dipartimento Famiglia della Lega.