Tratta di esseri umani. Aumentare la volontà politica e rafforzare risposte efficaci

AgenPress. Le misure volte a migliorare le risposte nazionali e regionali alla lotta alla tratta e a rafforzarne l’impatto sono state al centro della più grande riunione annuale dei coordinatori e dei relatori nazionali anti-tratta, iniziata oggi presso la sede centrale dell’OSCE a Vienna, in Austria.

L’Ufficio del Rappresentante speciale e Coordinatore dell’OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani (OSR/CTHB) e il Consiglio d’Europa (CdE) hanno co-organizzato l’incontro di due giorni, che si concluderà domani.

Oltre 170 partecipanti, in rappresentanza di oltre 60 paesi provenienti dalle regioni del Consiglio d’Europa e dell’OSCE, si sono riuniti per discutere di modi per aumentare la volontà politica e rafforzare risposte efficaci contro la tratta rispetto ad altre priorità e sfide nazionali. Hanno anche discusso di iniziative istituzionali e legislative, politiche, misure di rafforzamento delle capacità e altre iniziative contro la tratta che hanno il potenziale per un impatto elevato.

“I coordinatori nazionali anti-tratta e i relatori sono in una posizione unica per migliorare la cooperazione transfrontaliera, creare partnership strategiche e rafforzare gli impegni regionali”, ha affermato Michael Cluett, Chargé d’Affaires della presidenza di Malta dell’OSCE del 2024, nel suo discorso di benvenuto. “Organizzazioni internazionali come l’OSCE e il Consiglio e l’Europa sono pronte a sostenere questi sforzi, offrendo una piattaforma per il dialogo e lo scambio”, ha aggiunto.

“Dopo 24 anni di sforzi per combattere la tratta di esseri umani, la situazione rimane disperata. I trafficanti si adattano, le vittime subiscono nuove forme di sfruttamento e le azioni penali sono in ritardo. È tempo di rivalutare le nostre strategie e chiederci: stiamo davvero facendo la differenza?” ha affermato la dott. ssa Kari Johnstone, Rappresentante speciale e coordinatrice dell’OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani, nel suo discorso di apertura. “È importante fare il punto sugli sforzi compiuti finora e analizzare l’impatto che hanno prodotto per pianificare adeguatamente il futuro”, ha aggiunto.

“Un chiaro impegno politico e un più ampio coinvolgimento della società sono necessari per sostenere e rafforzare gli sforzi per combattere la tratta di esseri umani. Possiamo fare un uso migliore delle risorse, delle reti, delle conoscenze e delle competenze esistenti. Nessuno può fare tutto da solo, ma insieme possiamo fare la differenza a beneficio delle vittime e a danno dei trafficanti”, ha concluso Petya Nestorova, Segretario esecutivo della Convenzione anti-tratta del Consiglio d’Europa.

Una comprensione più approfondita di ciò che esacerba le vulnerabilità alla tratta di esseri umani, nonché la comprensione delle misure per prevenire questi rischi e di come individuare e supportare le vittime vulnerabili sono state discusse durante le sessioni di lavoro dell’incontro. Tra gli argomenti trattati c’erano anche la punizione dei trasgressori, il coinvolgimento e l’integrazione delle competenze dei sopravvissuti alla tratta per le politiche e le pratiche e il rafforzamento dell’accesso alla giustizia e ai rimedi efficaci per le vittime della tratta.