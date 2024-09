Turchia. Animalisti furiosi contro la “legge sul massacro” di Erdogan per gestire 4 mln di cani randagi

AgenPress – La maggior parte sono cani Akbaş bianchi pallidi o pastori Kangal, con il loro caratteristico muso scuro, il mantello dorato pallido e i grandi corpi progettati per radunare il bestiame, anche se sulle strade di Istanbul sono più comunemente visti ovunque.

Un esemplare particolarmente grande e assonnato che sonnecchia fuori da una gelateria sulla principale via dello shopping di Istanbul è diventato una celebrità locale soprannominata “The Boulder” , con tanto di una serie di recensioni entusiastiche lasciate da turisti deliziati. Il cane è contrassegnato come attrazione turistica di Istanbul su Google Maps, che presenta una raccomandazione di evitare di accarezzarlo

Nonostante la loro gradita presenza per le strade in alcune zone, i circa 4 milioni di cani randagi della Turchia sono diventati il ​​fulcro di un acceso dibattito nazionale. Lo scorso dicembre, un bambino di 10 anni è stato sbranato da un branco di randagi mentre andava a scuola, spingendo il presidente Recep Tayyip Erdoğan a promettere che il governo avrebbe trovato una soluzione. “È nostro dovere proteggere i diritti del nostro popolo danneggiato dai cani randagi”.

A fine luglio, i legislatori turchi hanno lavorato tutta la notte per far passare un disegno di legge dell’ultimo minuto che, a loro dire, avrebbe risolto il problema dei cani randagi, seminando rapidamente i semi dell’indignazione tra i gruppi di opposizione e gli attivisti per i diritti degli animali. La nuova legge, chiamata “legge del massacro” dai suoi oppositori, richiede ai rifugi turchi, già sottofinanziati e affollati, di accogliere i randagi per vaccinarli, sterilizzarli o castrarli prima di metterli in adozione, aggiungendo che quelli malati o che rappresentano un rischio per gli esseri umani saranno soppressi. I sindaci che non rispettano la legge possono incorrere in sanzioni, fino a due anni di carcere.

La nuova legge si è rapidamente rivelata tanto divisiva quanto la presenza dei cani, contrapponendo i turchi che vedono il loro paese come una nazione di amanti degli animali dove i randagi di strada sono trattati bene, ai sostenitori dello stato, che affermano che è necessaria un’azione decisa per la sicurezza pubblica. I sostenitori della legge affermano che i cani randagi sono una piaga, con Erdoğan che li definisce “un problema che nessun altro paese sviluppato ha”, e sottolinea la necessità di controllare il tessuto della vita cittadina a livello di strada. Gli attivisti dell’opposizione si sono uniti contro la legge, chiedendo alle autorità di applicare correttamente la precedente legislazione, introdotta sempre da Erdoğan, che chiede ai consigli locali di vaccinare e sterilizzare i cani, piuttosto che minacciare sanzioni e abbattimenti.

Durante una protesta a Istanbul, dove la polizia ha rapidamente circondato i dimostranti per valutare se i loro cartelli incontrassero il loro consenso, una grande folla ha gridato “Giù le mani dai nostri animali”.

Zeynep Tekin ha detto di essersi presentata per protestare perché temeva che la repressione degli animali randagi rappresentasse l’ultimo tentativo dello stato di controllare la vita pubblica, preoccupata di dove avrebbe potuto portare. Il governo, ha detto, dovrebbe invece mostrare attenzione finanziando adeguatamente i rifugi comunali per migliorare le condizioni, cosa che gli attivisti ritengono si dimostrerebbe la più efficace.

“Si tratta di molto più di una questione di diritti degli animali… questa è una guerra tra il governo turco e gli oppressi”, ha affermato, preoccupata che le autorità potrebbero cercare di rimuovere altri gruppi minoritari dalla vita pubblica se questa nuova legge non venisse contestata.

La stessa esuberanza ha permeato un raduno di centinaia di attivisti per i diritti degli animali e di sinistra, alcuni dei quali desiderosi di unirsi attorno a una causa che ha alimentato il loro malcontento di lunga data nei confronti della svolta conservatrice sotto due decenni di governo dell’AKP. Altri hanno affermato di essere concentrati esclusivamente sui cani, mentre sventolavano cartelli approvati che mostravano cuccioli accanto a bandiere turche. “Siamo qui per difendere il diritto alla vita”, ha affermato il manifestante Tulin Yeniçeri. “Non è niente di politico”.

La volontaria di lunga data İnci Kutay ha ricordato il periodo trascorso in un rifugio comunale a Istanbul, dove ha descritto le “terribili condizioni” di appena due metri quadrati di spazio per ogni cane. Inviare più animali in queste strutture era una condanna a morte, ha detto, e temeva che sarebbe stata attuata brutalmente a causa dei bassi budget.