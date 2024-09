Ucraina. Zelensky rivela i dettagli di una telefonata avuta a luglio con Trump. “Metterò fine alla guerra”

AgenPress – Il presidente Volodymyr Zelensky ha rivelato che Donald Trump, durante una chiamata a luglio, gli ha detto di essere “molto favorevole” e che, se eletto presidente, avrebbe fatto “tutto per rafforzare l’Ucraina”.

In un’anteprima di un’intervista con la CNN che andrà in onda il 15 settembre, Zelensky ha affermato che Trump gli ha anche detto “di capire quanto sia difficile sopravvivere durante la guerra”.

“Metterò fine alla guerra”, ha detto Trump a Zelensky . “Sono contento che mi abbia cercato perché porterò la pace nel mondo e metterò fine alla guerra che è già costata troppe vite e che ha devastato innumerevoli famiglie innocenti”.

“Tutte e due le parti saranno in grado di negoziare un accordo che metta fine alla violenza e spiani la strada alla prosperità”, ha aggiunto senza mai citare direttamente la Russia o Vladimir Putin, per il quale l’ex presidente non ha mai nascosto la sua ammirazione.

La telefonata è arrivata fra i crescenti timori dell’Ucraina che una seconda presidenza Trump possa sottrarre sostegno a Kiev e possa spingere l’ex presidente a realizzare la sua idea di mettere fine alla guerra “in un solo giorno” consentendo alla Russia di mantenere i territori occupati e lasciando Kiev nella posizione di essere nuovamente attaccata.

Trump avrebbe lasciato intendere in privato che avrebbe posto fine alla guerra in Russia facendo pressione sull’Ucraina affinché cedesse a Mosca la Crimea e il Donbass occupati.

Ha espresso forti critiche agli aiuti americani all’Ucraina durante un comizio elettorale a Detroit il 15 giugno, descrivendo Zelensky come “forse il più grande venditore di qualsiasi politico mai esistito” per aver ottenuto un sostanziale sostegno finanziario dagli Stati Uniti.

Gli Stati Uniti hanno fornito livelli storici di aiuti esteri all’Ucraina dall’inizio dell’invasione su vasta scala, inviando oltre 100 miliardi di dollari in assistenza militare e sostegno al bilancio, essenziali per combattere la Russia e aiutare il governo a continuare a operare.

Durante il dibattito, Trump si è anche rifiutato di rispondere se la vittoria dell’Ucraina fosse nel migliore interesse degli Stati Uniti, insistendo invece sul fatto che era nel “miglior interesse americano porre fine a questa guerra e negoziare un accordo”.

Il senatore JD Vance, compagno di corsa di Trump alla vicepresidenza, ha dichiarato in un’intervista del 12 settembre che il piano di Donald Trump per porre fine alla guerra con la Russia potrebbe includere, tra le altre cose, l’istituzione di una speciale zona demilitarizzata tra Ucraina e Russia.

Quando Fareed Zakaria della CNN gli ha chiesto come Zelensky interpretasse le dichiarazioni di Trump secondo cui avrebbe posto fine alla guerra in 24 ore, Zelensky ha liquidato i commenti come “messaggi elettorali”, che potrebbero non riflettere quali saranno le sue effettive politiche se verrà eletto presidente.

“Oggi non riesco a capirlo perché non conosco i dettagli, cosa intende dire e cosa significa”, ha detto Zelensky, riferendosi al presunto piano di Trump.

“La mia posizione è che il periodo elettorale e i messaggi elettorali sono messaggi elettorali. A volte non sono molto reali”, ha detto Zelensky affermando che le dichiarazioni di Trump hanno reso alcuni ucraini “nervosi”.

Zelensky visiterà gli Stati Uniti per presentare al presidente Joe Biden un ” piano di vittoria “, che, ha detto alla CNN, sarà presentato anche al vicepresidente Kamala Harris e a Trump, prima delle prossime elezioni presidenziali di novembre.

I funzionari ucraini, tra cui Zelensky , hanno sottolineato che Kiev continuerà a collaborare in modo produttivo con qualsiasi amministrazione statunitense, indipendentemente dall’esito delle elezioni di novembre.

Durante il dibattito con Kamala Harris, Trump ha ribadito di volere “che la guerra finisca, voglio salvare vite. C’è gente che sta morendo inutilmente. A milioni, i numeri sono assai peggiori di quelli falsi che ricevete. Noi spendiamo 250 miliardi, visto che loro non chiedono all’Europa, che beneficia molto più di noi da questa operazione. E quindi l’Europa paga 150 miliardi in meno, perché Biden e lei non avete il coraggio di chiedere al resto della Nato, come feci io, di pagare. Io gli dissi ‘o pagate o non vi difenderemo più’. Forse è questa la motivazione per cui non gli piaccio io, quanto gli piacciono i deboli. Quindi noi paghiamo tra i 250 e i 270 miliardi, mentre loro non più di 150. Dovrebbero essere costretti a pagare di più. Voglio sistemare questa guerra. Conosco Zelensky e Putin molto bene, ho un buon rapporto con loro. E loro mi rispettano, mentre non rispettano Biden. Perché dovrebbero? I due anni non si è degnato di fare una telefonata. Quella guerra non aspetta altro che essere sistemata. Io la farei finire prima ancora di entrare in carica. Se venissi eletto, parlerei con l’uno e con l’altro e li farei incontrare. Quella guerra non sarebbe mai partita”.