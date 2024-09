Usa 2024. Trump accusa “la retorica” di Harris per il tentato omicidio. Ryan Routh colpevole di 2 capi d’imputazione

AgenPress – Donald Trump attacca Kamala Harris e Joe Biden accusando la loro retorica di essere responsabile del tentato omicidio. In un’intervista a Fox news, il tycoon ha detto che l’attentatore “ha agito sull’onda di un linguaggio altamente incendiario da parte dei democratici”.

Ryan Routh, l’uomo accusato di aver tentato di ucciderlo non ha sparato neanche un colpo all’ex presidente, ha detto lo sceriffo di Palm Beach Ric Bradshaw.

“Non ha sparato alcun colpo, e questo perché l’agente dei servizi segreti americani ha agito molto rapidamente”, ha detto lo sceriffo Ric Bradshaw a Fox News. “Alla fine, il sistema ha funzionato”.

L’uomo è detenuto in una “struttura di detenzione federale”, ha aggiunto Bradshaw. Alla domanda se stesse parlando, Bradshaw ha risposto: “No”.

Bradshaw ha anche elogiato la rapidità d’azione dei servizi segreti nel garantire la sicurezza dell’ex presidente.

“Non è come quello che è successo a Butler”, ha detto, riferendosi al tentativo di assassinio di Trump avvenuto due mesi fa in Pennsylvania, che ha scatenato l’attenzione dei servizi segreti.

L’uomo sospettato di voler uccidere Donald Trump è stato accusato di crimini federali legati alle armi da fuoco, e in particolare il possesso di un’arma nonostante fosse un condannato e il possesso di un’arma con numero di serie parzialmente cancellato. Rischia 15 anni di prigione per la prima accusa e altri cinque per la seconda.

L’udienza di custodia cautelare è stata fissata per il 23 settembre, mentre l’udienza preliminare è prevista per il 30 settembre.

Il Secret Service ha individuato una canna di fucile che sporgeva da una recinzione domenica e gli agenti hanno sparato a Routh, che si trovava tra i cespugli lungo il perimetro, secondo lo sceriffo della contea di Palm Beach Ric Bradshaw. Si ritiene che sia poi fuggito in macchina ed è stato arrestato dopo essere stato fermato in autostrada.

Lo sceriffo della contea di Palm Beach, Ric Bradshaw, ha dichiarato che un agente dei servizi segreti è riuscito a individuare la canna di un fucile con un mirino ottico che sporgeva da una recinzione al Trump International Golf Club di West Palm Beach e che l’agente ha “incontrato” il sospettato.

L’uomo armato si trovava a 300-500 metri di distanza dall’ex presidente Donald Trump, ha detto un funzionario dei servizi segreti. L’ex presidente era uno o due buchi più indietro perché la sicurezza si sposta in avanti per assicurarsi che l’area sia sgombra. L’agente ha notato la canna del fucile sporgere durante il controllo preliminare, ha detto il funzionario.

“Il personale dei servizi segreti statunitensi ha aperto il fuoco su un uomo armato che si trovava vicino al confine della proprietà e la questione è sotto inchiesta”, ha affermato il rappresentante dei servizi segreti.