La squadra “The Team” Maxibasket donne over 55 si prepara ai mondiali

AgenPress. Dopo aver conquistato l’argento europeo a Pesaro 2024 nella categoria over 55, la nuova squadra “THE TEAM” MAXIBASKET DONNE si prepara per un’altra grande sfida: i Mondiali che si terranno in Svizzera dal 27 giugno al 6 luglio 2025. Il primo raduno di preparazione della squadra si terrà al CUS di Catania in ottobre.

Giocatrici che con determinazione portano avanti i valori dello sport e contemporaneamente un progetto legato alla salute. Donne che con la loro gloriosa esperienza sportiva si adoperano anche per divulgare alle nuove generazioni l’importanza dello sport dal punto di vista psicologico e fisico. La vera rivoluzione del progetto “the team” sarà quello di sviluppare con eventi programmati la tematica della longevità’, tema fondamentale per una nuova società dove le persone non più giovani devono essere e sentirsi in forma per affrontare la sempre più complessa quotidianita’.

“La medicina è fondamentale – spiega l’ex campionessa Maria Teresa Baldini, medico e giocatrice per “The team” MAXIBASKET donne over 55 – ma l’esercizio fisico rimane centrale per prevenire e curare molte malattie”.

“The team” organizzerà in Italia convegni, dibattiti su questa tematica con la presenza delle giocatrici che con modalità’ e con competenze diverse saranno la concreta espressione di come affrontare e fare sport anche in età non più’ giovanile. Un modo di fare e vedere lo sport legato a età’ diverse ma con lo spirito sempre vincente di fare squadra: “THE TEAM”.