Torino diventa la capitale del biliardo 5 birilli. Al via la 26ª Edizione del Campionato del Mondo

AgenPress. La Reggia di Venaria, alle porte di Torino, magnifico complesso architettonico dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, sarà il palcoscenico del 26° Campionato del Mondo di Biliardo 5 Birilli in scena dal 1 al 6 ottobre 2024.

Organizzato dalla Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling (FISBB) con il contributo del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, attraverso il Dipartimento per lo Sport e patrocinato dalla Regione Piemonte, il campionato vedrà sfidarsi 64 migliori atleti del panorama mondiale del biliardo sportivo. Gli azzurri dovranno così destreggiarsi per battere i più temibili avversari che provengono, tra gli altri, dal Brasile, Argentina, Uruguay.

In contemporanea, dal 3 al 6 ottobre, e per la prima volta in assoluto, in scena anche il 1° Campionato del Mondo Juniores. Un unico torneo ad eliminazione diretta che vedrà protagonisti i migliori 12 atleti juniores under 22 provenienti da Argentina, Germania, Danimarca, Francia, Repubblica Ceca, Uruguay e Italia. I giovani talenti si sfideranno per conquistare il titolo mondiale e scrivere il proprio nome nella storia del biliardo.

L’Italia si conferma ancora una volta punto di riferimento del biliardo grazie alla credibilità e al prestigio guadagnati con la cura di ben 14 edizioni precedenti del Campionato del Mondo. Questo riconoscimento ha spinto l’UMB, Union Mondiale de Billard, ad affidare alla Federazione Italiana l’organizzazione del World Championship 5-Pins Individual Open per ben tre edizioni consecutive.

“Siamo orgogliosi di organizzare nuovamente il Campionato Mondiale di Biliardo 5 birilli in una location così prestigiosa come la Reggia di Venaria, ha dichiarato il Presidente FISBB Andrea Mancino. Questo evento non è solo una celebrazione di altissimo livello agonistico, ma anche una vera e propria festa dello sport, un’opportunità per condividere valori centrali come l’inclusione, la sana competizione, la sostenibilità ambientale, e per promuovere uno stile di vita sano. Inoltre, l’introduzione del Campionato del Mondo Juniores dimostra il nostro costante impegno nel promuovere il biliardo a tutti i livelli e nel coinvolgere le nuove generazioni in questo sport straordinario

Il Biliardo 5 birilli è senza dubbio la specialità più rappresentativa del biliardo all’italiana, con una diffusione capillare su tutto il territorio nazionale. Ben il 70% dei tesserati totali è affiliato a questa disciplina, con la Lombardia che detiene il primato per numero di praticanti. La popolarità di questa variante si estende oltre i confini europei, trovando terreno fertile in paesi come Francia, Germania e Belgio, ma anche oltreoceano, soprattutto in diverse nazioni dell’America centrale e meridionale.

Il gioco si svolge su un tavolo senza buche, con l’obiettivo di colpire sia la bilia avversaria che i birilli per accumulare il maggior numero di punti. Il Campionato Mondiale di questa disciplina promette allora sfide entusiasmanti, con 48 dei migliori atleti selezionati da ciascuna nazione partecipante, affiancati da altri 16 giocatori provenienti dalle qualificazioni “Open“. Introdotte nel 2015, queste qualificazioni aperte permettono a un numero più ampio di partecipanti di competere per conquistare un posto tra i top player del biliardo.

In Italia i tornei di qualificazione si svolgeranno dal 20 al 29 settembre a Settimo Torinese e Rivoli e vedono ben 1.024 iscritti in gara.

Nella disciplina del 5 Birilli, l’Italia vanta il record di Campioni Mondiali, con un albo d’oro che testimonia il suo dominio. Tra i talenti di spicco del biliardo sportivo azzurro che vedremo all’opera nel prossimo Mondiale, emerge Andrea Quarta, attuale campione in carica, considerato uno dei più grandi talenti del biliardo internazionale.

L’appuntamento con lo spettacolo del biliardo mondiale è dunque fissato dal 1 al 6 ottobre, alla Reggia di Venaria, dove tradizione, competizione e passione si incontreranno in un evento senza precedenti.

26ª WORLD CHAMPIONHIP 5-PINS INDIVIDUAL OPEN 1- 6 ottobre 2024

1ª WORLD CHAMPIONHIP JUNIORES 5-PINS INDIVIDUAL OPEN 3 – 6 ottobre 2024

Ingresso libero – Reggia di Venaria, Piazza della Repubblica, 4, 10078 Venaria Reale TO