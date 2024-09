Iran. Ali Khamenei: “La resistenza palestinese e libanese otterrà la vittoria finale”

AgenPress. Il leader supremo dell’Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei, ha affermato che la morte di comandanti Hezbollah in Libano a causa degli attacchi israeliani non metterà in ginocchio il movimento islamico libanese, alleato di Teheran.

“Alcune delle forze capaci e preziose di Hezbollah sono state martirizzate, il che senza dubbio ha danneggiato Hezbollah, ma non è ciò che potrebbe mettere in ginocchio l’organizzazione”. “La forza organizzativa e le risorse umane di Hezbollah sono molto forti e non saranno influenzate in modo decisivo dalla morte di un alto comandante – ha detto l’Ayatollah Khamenei -.

“La resistenza palestinese e libanese otterrà la vittoria finale”, ha detto, aggiungendo che Israele sta uccidendo civili perché non è in grado di sconfiggere i suoi nemici – ha concluso Ali Khamenei – .