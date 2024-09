Milano. Cartelli contro Liliana Segre

AgenPress. Durante un corteo pro-Palestina tenutosi a Milano il 27 settembre 2024, sono comparsi cartelli offensivi contro Liliana Segre, senatrice a vita e sopravvissuta all’Olocausto.

I manifestanti, appartenenti a gruppi estremisti, l’hanno etichettata come “agente sionista” insieme ad altre figure pubbliche, tra cui Guido Crosetto e John Elkann.

Questi cartelli, accompagnati da bandiere e cori contro Israele, hanno suscitato una forte condanna da parte della politica italiana, inclusa una dichiarazione di solidarietà del Presidente del Senato Ignazio La Russa.

L’episodio ha sollevato preoccupazione per l’uso dell’odio in contesti di protesta, in particolare quando coinvolgono personalità simbolo della lotta contro l’antisemitismo.

La Comunità Ebraica di Roma ha condannato nel modo più fermo quella che ha definito come una “ignobile e minacciosa manifestazione” .

“Ogni limite è superato”, si legge in una nota, “dimostrando che cosa potrebbero diventare i cortei non autorizzati in occasione della ricorrenza del 7 ottobre. Invitiamo autorità e istituzioni alla massima vigilanza. Esprimiamo la nostra totale solidarietà alle persone bersaglio dell’odio antiebraico, tra le quali figure prestigiose dell’ebraismo italiano, intellettuali, membri del governo e del Parlamento, imprenditori e un ex presidente della nostra comunità”.