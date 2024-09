AgenPress – Vladimir Putin ha promesso che la Russia raggiungerà tutti gli obiettivi prefissati nella guerra in corso contro l’Ucraina.

“La verità è dalla nostra parte. Tutti gli obiettivi prefissati saranno raggiunti”, ha detto Putin, come parte di un messaggio video rilasciato per celebrare il secondo anniversario di quello che la Russia definisce “Giorno della riunificazione”, l’annessione ufficiale da parte di Mosca delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson.

L’annessione seguì i referendum tenutisi in quei territori, ampiamente condannati come una farsa dalla comunità internazionale.

Il 30 settembre 2022, Putin ha firmato un documento con i leader delle regioni occupate insediati dalla Russia per annetterli unilateralmente alla Russia, nonostante Mosca non eserciti il ​​pieno controllo sui territori.

Nel suo discorso, Putin ha ribadito il suo obiettivo iniziale nel lanciare l’invasione su vasta scala dell’Ucraina: proteggere i russofoni dalla cosiddetta “dittatura neonazista” di Kiev che mira a “tagliarli fuori per sempre dalla Russia, la loro patria storica”.

Il leader del Cremlino ha continuato a criticare le “élite occidentali” che, a suo dire, “hanno trasformato l’Ucraina nella loro colonia, una base militare puntata contro la Russia” e che hanno fomentato “l’odio, il nazionalismo radicale… l’ostilità verso tutto ciò che è russo”.

Gli obiettivi di Putin in Ucraina non sono stati chiari sin dall’inizio dell’invasione su vasta scala, con un sondaggio condotto a febbraio dal progetto di ricerca indipendente russo Chronicles che indicava che il 20% dei russi non era in grado di dichiarare l’obiettivo dell’invasione russa. Un altro 15% ha affermato che l’obiettivo dell’invasione era “la vittoria della Russia”, mentre il 2% ha affermato che “Vladimir Putin conosce l’obiettivo”.