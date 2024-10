Accise carburanti. Il Mef e Salvini smentiscono aumento. Pd, ma è scritto nel Programma di Stabilità e Bilancio

AgenPress – “Non c’è nessun aumento di tasse o di accise, non è questo il governo che aumenterà le tasse”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, nella registrazione della puntata di Dritto e Rovescio su Rete 4, aggiungendo però che siccome “le banche hanno fatto l’anno scorso 40 miliardi di euro di utili, spesso senza faticare più di tanto, penso personalmente che un loro contributo spontaneo all’Italia farebbe tanto bene”.

In una nota i capigruppo democratici in commissione Ambiente e Bilancio della Camera, Marco Simiani e Ubaldo Pagano ha scritto che “nonostante la smentita d’ufficio del Mef sull’aumento delle accise sui carburanti, il Programma di Stabilità e Bilancio (PSB) racconta una storia diversa e parla chiaramente di “utilizzare l’allineamento delle aliquote delle accise per diesel e benzina e/o politiche di riordino delle agevolazioni presenti in materia energetica, come leva strategica per conseguire simultaneamente gli obiettivi di incremento dell’efficienza del sistema fiscale italiano e sostegno al pieno raggiungimento della strategia di transizione energetica e ambientale a livello europeo e nazionale”.

“Tante parole per esprimere un concetto molto semplice: il Governo sta pianificando di aumentare le accise sui carburanti. Di fronte a questi segnali, è chiaro che la smentita del MEF non regge e gli italiani rischiano di pagare il prezzo di un aumento delle imposte sui carburanti, nonostante le promesse elettorali di riduzione”: