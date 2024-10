ISW. L’esercito russo non ha personale e materiali per continuare l’offensiva contro l’Ucraina

AgenPress – Le forze russe non hanno a disposizione né personale né materiali sufficienti per proseguire indefinitamente con intensi sforzi offensivi; le attuali operazioni offensive russe nell’Ucraina orientale probabilmente culmineranno nei prossimi mesi, se non settimane.

Lo afferma il think tank Institute for the Study of War (ISW) in un nuovo rapporto.

Il rapporto rileva che le forze russe hanno recentemente ottenuto notevoli guadagni tattici, ma non hanno dimostrato la capacità di conquistare obiettivi significativi dal punto di vista operativo. L’ISW distingue tra guadagni tattici, che sono rilevanti a livello tattico di guerra nelle immediate vicinanze dei combattimenti, e guadagni operativi, che sono significativi a livello operativo di guerra e interessano ampi settori dell’intera linea del fronte.

Tuttavia, gli analisti dell’ISW ritengono che la presa di Vuhledar da parte della Russia non cambierà radicalmente la situazione operativa nella regione occidentale di Donetsk; è probabile, tuttavia, che le forze russe faticheranno a raggiungere i loro obiettivi operativi nell’area durante l’operazione offensiva in corso nella regione occidentale di Donetsk.

“Le operazioni offensive russe che perseguono obiettivi operativamente significativi, come lo sforzo russo di conquistare Chasiv Yar o di respingere le forze ucraine dalla riva sinistra (orientale) del fiume Oskil, sono rispettivamente in stallo o stanno dando luogo a guadagni particolarmente graduali nel corso di lunghi periodi di tempo”, si legge nel rapporto.

Secondo gli analisti dell’ISW, il comando militare russo ha preparato con mesi di anticipo l’operazione offensiva russa in corso nell’estate del 2024 e ha accumulato riserve e risorse operative per l’operazione, che gli ultimi mesi di combattimenti di logoramento hanno verosimilmente notevolmente ridotto.

Le forze russe avrebbero mirato a stabilire un nuovo raggruppamento operativo di forze con riserve operative non impegnate fino a 70.000 uomini per l’operazione offensiva nella regione settentrionale di Kharkiv nel maggio 2024, stabilendo anche riserve operative per la spinta del Raggruppamento centrale delle forze verso Pokrovsk questa estate. Le forze russe hanno probabilmente speso una buona parte di queste riserve per l’operazione offensiva di stallo nella regione settentrionale di Kharkiv, il ritmo offensivo intensificato nella direzione di Pokrovsk e nella regione occidentale di Donetsk e la risposta all’incursione ucraina nella regione di Kursk.

Le forze russe continuano inoltre a subire pesanti perdite di veicoli corazzati in grandi e fallimentari assalti meccanizzati lungo tutta la linea del fronte, in particolare nella regione occidentale di Donetsk. ISW prevede che le forze russe abbiano probabilmente accumulato una grande quantità di equipaggiamento per tali assalti meccanizzati, ma significativi vincoli a medio e lungo termine sulle scorte di veicoli corazzati russi diventeranno più evidenti con l’aumento delle perdite e potrebbero costringere il comando militare russo a riconsiderare i vantaggi di continuare tale intensificata attività meccanizzata in Ucraina. Il continuo pesante logoramento russo nell’Oblast di Donetsk e ulteriori ridistribuzioni russe nell’Oblast di Kursk indeboliranno la capacità della Russia di sostenere operazioni offensive nell’Ucraina nord-orientale e orientale, sebbene sia più probabile che le forze russe continuino a ridurre l’attività offensiva nei settori a bassa priorità del fronte piuttosto che farlo in modo uniforme lungo l’intera linea del fronte.

Secondo il rapporto dell’ISW, l’attuale operazione offensiva russa dell’estate 2024 “probabilmente culminerà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi”, ma le forze russe potrebbero comunque continuare a condurre operazioni offensive a un ritmo molto più lento in tutta l’Ucraina, nella speranza che una pressione offensiva costante impedisca alle forze ucraine di accumulare il personale e le risorse necessarie per contestare l’iniziativa in tutto il teatro operativo.