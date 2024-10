Stoltenberg. All’Ucraina potrebbe essere concessa l’adesione alla NATO anche con territori occupati dalla Russia

AgenPress – L’Ucraina potrebbe potenzialmente entrare a far parte della NATO anche se parti del suo territorio rimanessero occupate dalla Russia. Lo ha affermato l’ex segretario generale dell’alleanza Jens Stoltenberg in un’intervista del 4 ottobre.

Uno degli argomenti principali contro l’adesione dell’Ucraina è che la clausola di difesa reciproca dell’articolo 5 della NATO trascinerebbe immediatamente l’alleanza in una guerra diretta con la Russia.

Ma parlando al Financial Times , Stoltenberg ha ipotizzato che potrebbero esserci dei modi per aggirare il problema se il territorio ucraino considerato parte della NATO “non fosse necessariamente un confine riconosciuto a livello internazionale”.

“Quando c’è la volontà, ci sono modi per trovare la soluzione. Ma serve una linea che definisca dove viene invocato l’articolo 5, e l’Ucraina deve controllare tutto il territorio fino a quel confine”.

Alla fine di agosto, la Russia controllava circa il 27% del territorio ucraino, ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky .

Gli oblast di Donetsk , Luhansk , Kherson e Zaporizhzhia sono parzialmente occupati dalle truppe russe. La Russia afferma di aver annesso l’intero territorio di quelle regioni nonostante non controlli due capitali regionali, Kherson e Zaporizhzhia. Mosca controlla anche tutta la penisola ucraina della Crimea .

Stoltenberg ha fatto riferimento ad esempi storici e attuali per dimostrare che per assicurare la protezione dell’Ucraina si potrebbero accettare determinati compromessi o garanzie di sicurezza.

“La Germania Ovest considerava la Germania Est come parte della Germania più grande. Non avevano un’ambasciata a Berlino Est. Ma la NATO, ovviamente, proteggeva solo la Germania Ovest”.

“Di nuovo, è sempre molto pericoloso fare paragoni perché nessun parallelo è corretto al 100 percento, ma gli USA hanno garanzie di sicurezza per il Giappone. Ma non coprono le Curili (isole), che il Giappone considera territorio giapponese, controllato dalla Russia.”

L’Ucraina ha presentato domanda di adesione alla NATO nel settembre 2022, ma non ha ancora ricevuto un invito formale.

Nonostante le grandi aspettative a Kiev, gli ultimi due vertici alleati hanno portato solo nuovi passi avanti verso l’approfondimento della cooperazione tra Ucraina e NATO e una dichiarazione che il percorso di adesione del Paese è ” irreversibile “.

Tuttavia, in precedenza, il 1° ottobre, il FT aveva riferito, citando un funzionario occidentale rimasto anonimo, che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden potrebbe accettare di promuovere la richiesta di adesione dell’Ucraina alla NATO prima di lasciare l’incarico a gennaio.

Zelensky ha presentato il suo piano di vittoria in cinque punti a Biden alla Casa Bianca il 26 settembre. Il piano include componenti militari e diplomatiche, tra cui l’invito dell’Ucraina ad aderire alla NATO , ma i dettagli completi del quadro di pace non sono ancora stati resi pubblici. Kiev aveva pianificato di chiedere l’adesione alla NATO entro pochi mesi, non anni.

Nella sua recente intervista al FT, Stoltenberg ha anche affermato che gli alleati dell’Ucraina avrebbero dovuto fornire al paese più armi prima che iniziasse l’invasione su vasta scala, per impedirla.

“Se c’è una cosa di cui, in un certo senso, mi pento e che ora vedo molto più chiaramente è che avremmo dovuto fornire all’Ucraina molto più supporto militare molto prima”, ha affermato.

“Penso che tutti dobbiamo ammettere che avremmo dovuto dargli più armi prima dell’invasione. E avremmo dovuto dargli armi più avanzate, più veloci, dopo l’invasione.

“Mi assumo la mia parte di responsabilità.” Stoltenberg si è dimesso dall’incarico di segretario generale della NATO all’inizio di questa settimana; ora il ruolo è stato assunto da Mark Rutte .