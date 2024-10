Donald Trump ha in segreto dato a Putin le attrezzature per i test Covid. “Non lo dire a nessuno, la gente si arrabbierebbe”

AgenPress – Donald Trump ha inviato segretamente a Vladimir Putin dei dispositivi per effettuare i test sul Covid-19 nelle prime fasi della pandemia, quando tali risorse scarseggiavano. Lo rivela il veterano giornalista Bob Woodward in un nuovo libro.

Secondo Woodward, Trump “ha inviato segretamente a Putin un mucchio di macchine per il test Covid Abbott Point of Care per il suo uso personale”.

In risposta, il presidente russo ha detto al suo omologo statunitense: “Non voglio che tu lo dica a nessuno perché la gente si arrabbierebbe con te”.

Putin, noto germofobo che, secondo quanto si dice, avrebbe adottato misure precauzionali straordinarie durante la pandemia, tra cui un prolungato autoisolamento, avrebbe accettato i test di Trump, ma lo avrebbe esortato a evitare di renderli pubblici.

Lo hanno fatto anche agli inizi del 2024 mentre Trump era a Mar-a-Lago e ha allontanato uno dei suoi consiglieri per poter avere una telefonata privata con il presidente russo. Lo riporta il popolare giornalista del Watergate Bob Woodward nel suo libro ‘War’, di cui il Washington Post ha alcune anticipazioni.

La relazione tra i due, estremamente controversa durante la prima campagna presidenziale di Trump e nei successivi quattro anni alla Casa Bianca, è continuata anche dopo che Trump non è più al potere, attraverso ben sette telefonate private. Sebbene gli Stati Uniti e la Russia abbiano condiviso attrezzature mediche , come i ventilatori, nelle prime fasi della pandemia, la decisione di Trump di inviare a Putin i dispositivi per i test Covid sarebbe probabilmente stata molto controversa se fosse stata resa nota.

Putin avrebbe detto a Trump: “Per favore, non dire a nessuno che me li hai mandati”.

Trump ha detto: “Non mi interessa. Va bene.”

Si dice che Putin abbia risposto: “No, no. Non voglio che tu lo dica a nessuno perché la gente si arrabbierà con te, non con me. A loro non importa di me”.

Trump ha perso la Casa Bianca più avanti nel 2020 ma, cosa notevole, Woodward afferma che le telefonate tra i due uomini sono continuate. All’inizio di quest’anno, scrive Woodward, Trump ha ordinato a un assistente di lasciare il suo ufficio a Mar-a-Lago in Florida, così da poter tenere una chiamata privata con Putin.

Persistono preoccupazioni circa l’influenza di Putin su Trump. Robert Mueller, l’ex direttore dell’FBI che ha indagato sui legami tra Trump e Mosca intorno alle elezioni del 2016, concludendo che Putin ha cercato di aiutare Trump a sconfiggere Hillary Clinton, ha recentemente affermato che la Russia interferirà di nuovo quest’anno.

Secondo il W. Post, Woodward riferisce che Jason Miller, uno stretto consigliere di Trump, ha risposto con esitazione quando gli è stato chiesto delle continue telefonate tra Trump e Putin.

“Ehm, ah, non quello, ah, non che io sappia”, avrebbe detto Miller, aggiungendo: “Non ho sentito che ne stiano parlando, quindi mi oppongo a ciò”.

Woodward aggiunge che Avril Haines, direttrice dell’intelligence nazionale di Biden, “si è tenuta attentamente al riparo”, dicendo: “Non pretenderei di essere a conoscenza di tutti i contatti con Putin. Non pretenderei di parlare di ciò che il presidente Trump potrebbe o non potrebbe aver fatto”.

Steven Cheung, direttore delle comunicazioni di Trump, ha dichiarato che “nessuna di queste storie inventate da Bob Woodward è vera e sono opera di un uomo veramente demente e squilibrato… chiaramente sconvolto perché il presidente Trump lo sta citando in giudizio con successo a causa della pubblicazione non autorizzata di registrazioni da lui realizzate in precedenza”.

“Trump – prosegue – non gli ha dato assolutamente accesso per questo libro spazzatura che appartiene al cestino delle occasioni della sezione fiction di una libreria low cost o viene usato come carta igienica. Woodward è un viscido totale che ha perso la testa, ed è lento, letargico, incompetente e nel complesso una persona noiosa senza personalità”.