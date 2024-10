Usa avvertono Israele che potrebbero limitare gli aiuti militari se non dovesse migliorare la situazione umanitaria a Gaza

AgenPress – L’amministrazione di Joe Biden ha avvertito Israele che se la situazione umanitaria a Gaza non migliorerà entro i prossimi 30 giorni, gli Stati Uniti potrebbero limitare l’assistenza militare a Israele.

In una lettera al ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant e al ministro degli Affari strategici israeliano, Ron Dermer, il Segretario di Stato Antony Blinken e il Segretario alla Difesa Lloyd Austin hanno affermato che gli Stati Uniti devono valutare continuamente, in base alla propria legge, se Israele stia “direttamente o indirettamente” ostacolando il trasporto di assistenza umanitaria statunitense a Gaza. In tal caso, hanno avvertito che gli Stati Uniti potrebbero interrompere ulteriori finanziamenti militari esteri, secondo due funzionari statunitensi e un funzionario della Difesa.

Il portavoce del Dipartimento di Stato, Matt Miller, ha confermato l’esistenza della lettera in un briefing martedì, ma non ha voluto commentare le conseguenze che Israele dovrà affrontare se il flusso di aiuti umanitari verso Gaza non migliorerà.

L’amministrazione Biden ha inviato un avvertimento simile ai funzionari israeliani ad aprile, in vista del rapporto obbligatorio, e alla fine gli Stati Uniti hanno stabilito che le azioni intraprese da Israele per migliorare la situazione umanitaria rispettavano i requisiti di legge.

La lettera di domenica arriva mentre la situazione nella Striscia di Gaza si deteriora ulteriormente. Secondo il Ministero della Salute di Gaza gestito da Hamas, martedì, 55 persone sono state uccise e 329 sono rimaste ferite nelle 24 ore precedenti. Il ministero di Hamas afferma che il bilancio totale delle vittime a GAZA dall’attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre 2023 è di oltre 42.000.

Lunedì, gli USA hanno annunciato che avrebbero inviato un sistema antimissile avanzato e circa 100 soldati americani in Israele, nel mezzo di tumulti in Medio Oriente che coinvolgono Israele, Libano e Iran.