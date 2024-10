Piano vittoria Zelensky. Peskov: non ancora visto ma autorità Kiev “tornino sobri”. Da Biden nuovo pacchetto da 425 mln di dollari

AgenPress – Il Cremlino ha affermato di non aver ancora visto il “piano della vittoria” del presidente ucraino Volodymyr Zelensky per porre fine alla guerra, ma ha esortato le autorità di Kiev a “tornare sobri” e ad ammettere quello che ha definito un futile tentativo di sconfiggere la Russia.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto ai giornalisti di non aver ancora visto i dettagli del “piano di vittoria” appena rivelato da Zelensky, ma ha affermato che qualsiasi proposta dovrebbe essere trattata come un “camuffamento” per “un piano americano per combatterci fino all’ultimo ucraino”.

“Un piano diverso che potrebbe effettivamente essere pacifico è se il regime di Kiev si rendesse conto che la sua politica attuale è senza speranza, si rasserenasse e riconoscesse le ragioni che hanno portato a questo conflitto che circonda l’Ucraina”, ha detto Peskov.

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha accusato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky di “spingere” la Nato in un “conflitto diretto” con la Russia con il suo “piano per la vittoria”.

Zelensky ha svelato i dettagli del piano mercoledì mattina, dicendo ai legislatori ucraini che potrebbe aiutare il paese a vincere la sua lotta contro la Russia e a portare la pace entro l’anno prossimo. Il primo dei cinque punti inclusi nell’ambizioso piano chiede ai cruciali alleati occidentali di Kiev di consentire all’Ucraina di unirsi alla NATO mentre i combattimenti nel conflitto continuano, una richiesta che i membri del blocco militare probabilmente rifiuteranno.

Il piano di Zelensky prevede anche un “pacchetto completo di deterrenza strategica non nucleare” per scoraggiare ulteriori attacchi russi, sebbene parte di questo secondo punto rimanga classificato.

Allo stesso tempo, il leader ucraino ha chiesto di investire nelle risorse naturali del Paese e di intensificare le sanzioni anti-russe, nonché di sostituire le truppe statunitensi con quelle ucraine in Europa, come parte di un’architettura di sicurezza postbellica.

Intanto Joe Biden ha avuto una conversazione telefonica con il presidente ucraino, riferisce la Casa Bianca, sottolineando che il presidente ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti a Kiev da 425 milioni di dollari.

“I due leader si sono impegnati a intensificare la pianificazione dell’assistenza per la sicurezza insieme ai partner internazionali per assicurare che l’Ucraina abbia le apparecchiature necessarie per prevalere”.