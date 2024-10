Surrogata, Baldassarre (Lega): “Un grande traguardo per la dignità delle donne e dei bambini”

Il centrodestra fa dell’utero in affitto reato universale

AgenPress. “Oggi è un giorno importante per la difesa dei bambini, della dignità delle donne e dei diritti fondamentali. Con l’approvazione della legge che riconosce l’utero in affitto come crimine universale, l’Italia ha affermato in modo chiaro che il corpo della donna non può essere mercificato e che i bambini non sono oggetti di contratto.

Un grande risultato anche per la Lega: con Matteo Salvini e con le associazioni del settore abbiamo scritto un libro sul tema per risvegliare gli assopiti, abbiamo lottato a lungo anche depositando una legge di iniziativa popolare e presentando una proposta di legge in Parlamento.

Come assessore alle Pari Opportunità e alla Famiglia della Regione Lazio, sono orgogliosa di poter ribadire che questa vittoria è una conquista per tutte le donne, la cui dignità viene troppo spesso calpestata in nome di interessi economici.

Ma il nostro impegno non si ferma qui: continueremo a lavorare per tutelare la famiglia e per promuovere politiche che rispettino e valorizzino le donne, sostenendo iniziative concrete per proteggere le persone più fragili, ribadendo che ogni bambino ha sempre diritto ad una mamma ed un papà”.

Così Simona Baldassarre, responsabile dipartimento famiglia della Lega.