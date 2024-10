UNICEF/Libano: l’aumento dei bombardamenti danneggia i servizi essenziali e mette a rischio i bambini

AgenPress. I bambini in Libano sono sempre più a rischio di problemi di salute e di protezione – comprese le malattie trasmesse dall’acqua come il colera, l’epatite e la diarrea – poiché i continui bombardamenti sul Paese interrompono e danneggiano sempre più i servizi essenziali su cui le famiglie fanno affidamento.

Almeno 28 strutture idriche sono state danneggiate dal conflitto, con conseguenze sull’approvvigionamento idrico di oltre 360.000 persone, soprattutto nel sud del Paese. La reale entità dei danni ai sistemi idrici è probabilmente più elevata, tuttavia, poiché molte delle aree colpite sono inaccessibili alle squadre di tecnici che valutano i danni, consegnano il carburante ed effettuano le riparazioni essenziali.

Sono stati segnalati danni dovuti ai bombardamenti anche in diverse scuole, almeno 15 ospedali e 70 centri di assistenza sanitaria primaria e servizi medici di emergenza. Secondo il Ministero della Sanità libanese, 6 ospedali sono fuori servizio e altri 5 sono parzialmente operativi.

“Con l’aumento della frequenza e dell’intensità dei bombardamenti in Libano, sono stati registrati danni ingenti alle infrastrutture essenziali e sono stati uccisi decine di operatori del settore sanitario e dei servizi essenziali”, ha dichiarato il rappresentante dell’UNICEF in Libano Edouard Beigbeder. “Questo è disastroso per ogni bambino in Libano. In linea con il diritto internazionale umanitario, il personale umanitario e i fornitori di servizi essenziali devono essere protetti mentre forniscono assistenza salvavita a famiglie e bambini in condizioni precarie e le infrastrutture civili devono essere salvaguardate. I bambini soffrono mentre il mondo assiste alla palese inosservanza di queste leggi”.

Mentre l’accesso ai servizi diventa più difficile, i bisogni delle famiglie aumentano rapidamente. Le agenzie umanitarie stimano che un milione di persone abbia bisogno di accedere a servizi sanitari, idrici e igienici.

In aree come Beirut e il Monte Libano, le comunità stanno lottando per soddisfare la crescente domanda di acqua, ripari e forniture essenziali, mentre le famiglie sfollate continuano ad arrivare in cerca di sicurezza e sostegno. Secondo i dati del governo, si stima che siano 400.000 i bambini sfollati.

I rischi per i bambini sono molto elevati. Senza accesso all’acqua potabile, i bambini rischiano di contrarre malattie trasmesse dall’acqua come il colera o la diarrea che, senza un trattamento adeguato, possono causare disidratazione e morte. L’aumento della pressione e l’interruzione dei servizi sanitari aggravano questi rischi.

Altre malattie rischiano di diffondersi tra le famiglie sfollate, soprattutto nelle aree affollate e prive di accesso alle forniture e ai servizi igienici. L’UNICEF ha già ricevuto segnalazioni di scabbia e pidocchi tra i bambini nei rifugi ed è preoccupato per il rischio di diffusione di infezioni respiratorie nelle prossime settimane, quando il clima diventerà più freddo e umido. Migliaia di persone rimangono per strada in Libano senza un riparo adeguato, senza lenzuola o vestiti.

La massiccia ondata di sfollamenti e l’interruzione dei servizi mettono anche i bambini a rischio di problemi di protezione, tra cui la separazione dalle loro famiglie. Dall’8 ottobre 2023, l’UNICEF e i suoi partner hanno identificato 67 bambini non accompagnati e separati e ne hanno riuniti 65 alle loro famiglie. L’assenza da scuola espone i bambini a un rischio maggiore di lesioni, abusi o lavoro minorile.

L’UNICEF chiede a tutte le parti in causa di proteggere i bambini dai pericoli e di garantire loro la protezione speciale a cui hanno diritto, in conformità con gli obblighi previsti dal diritto internazionale umanitario e dai diritti umani.

“Soprattutto i bambini libanesi hanno bisogno di un cessate il fuoco”, ha dichiarato Beigbeder. “Questo è l’unico modo per proteggerli e garantire che gli aiuti di cui hanno bisogno possano essere consegnati in modo sicuro e su larga scala”.