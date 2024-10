Israele. Gallant: Sinwar ucciso mentre fuggiva. Fatta giustizia. Ora Hamas si arrenda e liberi gli ostaggi

AgenPress – “L’eliminazione di Sinwar si aggiunge a una lunga serie di eliminazioni – da Nasrallah al capo militare di Hamas Mohammad Deif e molti altri terroristi. Inseguiremo ed elimineremo i nostri nemici. Sinwar è morto mentre era in fuga. Non è morto come un comandante, ma come qualcuno che si prendeva cura solo di se stesso. Questo è un messaggio chiaro per tutti i nostri nemici: l’Idf raggiungerà chiunque tenti di danneggiare i cittadini di Israele o le nostre forze di sicurezza, e vi consegneremo alla giustizia”.

Lo ha detto il ministro della Difesa di Israele Yoav Gallant invitando i combattenti di Hamas a rilasciare gli ostaggi e ad arrendersi dopo l’uccisione del leader del gruppo terroristico Yahya Sinwar.

“Lo Stato di Israele ha fatto giustizia con l’eliminazione di Yahya Sinwar, un vile assassino e terrorista. Yahya Sinwar è il terrorista che ha pianificato e portato a termine il massacro del 7 ottobre, durante il quale sono stati assassinati così tanti israeliani innocenti, bambini, donne e anziani”.

“L’eliminazione di Yahya Sinwar invia un messaggio chiaro a tutte le famiglie dei caduti e alle famiglie degli ostaggi: stiamo facendo tutto il possibile per raggiungere coloro che hanno fatto del male ai vostri cari e per liberare gli ostaggi e restituirli alle loro famiglie. È anche un messaggio chiaro per i residenti di Gaza. L’uomo che ha portato disastro e morte nella Striscia di Gaza, l’uomo che vi ha fatto soffrire a causa delle sue azioni omicide, la fine di quest’uomo è arrivata. È tempo di uscire, liberare gli ostaggi, alzate le mani, arrendetevi. Uscite con gli ostaggi, liberateli e arrendetevi”.