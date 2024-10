Gaza. I sei ostaggi israeliani giustiziati da Hamas facevano da scudi a Sinwar. Per mesi nutriti solo con barrette energetiche

AgenPress – I sei ostaggi israeliani assassinati in un tunnel di Rafah alla fine di agosto erano probabilmente scudi umani per il leader di Hamas Yahya Sinwar e sono sopravvissuti per mesi nutrendosi di barrette energetiche, prima di essere infine giustiziati, troppo deboli per essere spostati insieme al capo del terrorismo, secondo quanto riportato da un servizio televisivo sabato.

L’inchiesta di Channel 12 ha fatto luce sul perché Sinwar, da tempo ritenuto circondato da un gruppo di ostaggi come scudi umani, abbia lasciato i tunnel di Rafah e non avesse prigionieri intorno a sé quando è stato ucciso dall’IDF mercoledì. Ha anche fornito nuovi dettagli sugli ultimi mesi, settimane e giorni di alcuni degli ostaggi israeliani più noti.

Secondo il rapporto, i sei prigionieri ( Hersh Goldberg-Polin, Eden Yerushalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gat e Almog Sarusi ) sono stati trattenuti più a nord a Gaza nel primo mese di guerra, dopo essere stati rapiti dai terroristi di Hamas il 7 ottobre 2023 dal festival musicale Nova e, nel caso di Gat, dalla sua casa nel kibbutz Be’eri.

A novembre, come parte dell’accordo di cessate il fuoco e sequestro di ostaggi di una settimana con Hamas, che ha visto il rilascio di 105 ostaggi civili, Israele ha accettato di non effettuare sorveglianza nel territorio durante le ore specificate, mentre durava la tregua. Durante quel periodo, il gruppo terroristico ha trasportato alcuni ostaggi rimasti in nuove località, ha affermato il rapporto, tra cui Rafah, dove l’IDF non era ancora entrato.

Goldberg-Polin, Danino e Sarusi, tutti feriti durante il rapimento al festival Nova, sono stati trasportati su un veicolo, mentre Yerushalmi, Lobanov e Gat su un altro, si legge nel rapporto.

Dal rapporto non è chiaro quanti altri ostaggi siano stati trasferiti nello stesso periodo.

Hamas ha trasferito i sei ostaggi in un tunnel a tre piani (20 metri, o 65,6 piedi) sottoterra, secondo il rapporto. I rapitori degli ostaggi risiedevano in un edificio in superficie, con un pozzo che conduceva ai prigionieri.

Secondo il rapporto, i sei israeliani sarebbero rimasti in questo sistema di tunnel per tutto il resto della loro vita, nutrendosi principalmente di barrette energetiche.

Gli ostaggi sono stati sistemati nel corridoio in cui sarebbero stati poi uccisi, ancora più difficile da raggiungere e in condizioni peggiori rispetto a dove erano stati trattenuti in precedenza, nello stesso sistema, dopo che le truppe israeliane avevano salvato vivi quattro ostaggi a Nuseirat, nella Striscia di Gaza centrale, a giugno.

Il 21 agosto, mentre le IDF operavano nella zona alla ricerca di informazioni secondo cui Sinwar si trovava probabilmente nelle vicinanze, le truppe avrebbero individuato e attaccato un gruppo di circa 26 terroristi, la maggior parte dei quali sono stati uccisi o feriti.

Quegli uomini, ha riferito Channel 12, includevano terroristi di Hamas che avevano sorvegliato i sei ostaggi per circa otto mesi. Altre guardie di lunga data dei sei sono fuggite durante le operazioni dell’IDF, ha affermato il rapporto.

Secondo quanto riferito, i rapitori furono sostituiti da due agenti relativamente junior, ai quali fu ordinato di uccidere i prigionieri se le IDF si fossero avvicinate.

Secondo il rapporto, verso la fine di agosto i nuovi rapitori percepirono una minaccia per le loro vite (anche se non si sa esattamente cosa abbia scatenato questa sensazione), corsero da una parte separata della rete di tunnel al corridoio in cui erano tenuti gli ostaggi e li uccisero a colpi di arma da fuoco.

Dopo aver scoperto i corpi degli ostaggi il 31 agosto, le forze israeliane hanno anche recuperato, a poca distanza dal luogo in cui erano tenuti i prigionieri, il DNA di Sinwar, che secondo gli esperti testimoniava la sua presenza in un momento compreso tra il 21 e il 27 agosto.

Si ritiene da tempo che il leader terrorista, ucciso mercoledì non lontano dal luogo in cui sono stati trovati gli ostaggi, si circondasse di prigionieri israeliani e le agenzie di sicurezza ritengono che con ogni probabilità questi sei fossero i suoi scudi umani, secondo il rapporto.

I corpi degli ostaggi mostravano segni di malnutrizione e fragilità, il che spiega in parte perché non furono spostati insieme al leader di Hamas nel tentativo di sfuggire alle forze israeliane: erano troppo deboli.

In precedenza era stato riferito che Eden Yerushalmi sembrava essere morta di fame e che aveva perso 10 chilogrammi durante la prigionia, pesando solo 36 chilogrammi (79 libbre) quando è stata recuperata.

Sinwar “non è scappato con loro, perché è impossibile scappare con ostaggi come loro; hanno difficoltà a camminare, a muoversi”, ha detto una fonte della sicurezza a Channel 12, aggiungendo che qualsiasi figura femminile vista nella zona avrebbe destato sospetti, poiché ci sono solo uomini lì.