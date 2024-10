Austin (Segretario di Stato Usa). Le truppe nordcoreane sono in Russia per addestrarsi nella guerra contro l’Ucraina

AgenPress – Ci sono prove che le truppe nordcoreane siano presenti in Russia, ha affermato il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin a Roma il 23 ottobre.

E’ la prima conferma pubblica da parte degli USA di precedenti dichiarazioni di Ucraina e Corea del Sud. Le due nazioni affermano che la Russia sta pianificando di coinvolgere migliaia di truppe nordcoreane nella sua guerra su vasta scala.

“Ci sono prove che ci sono truppe della DPRK (Corea del Nord) in Russia. Cosa stanno facendo esattamente? Resta da vedere. Queste sono cose che dobbiamo risolvere”, ha detto il capo del Pentagono .

Austin non ha specificato il numero dei soldati nordcoreani arrivati ​​in Russia.

Kyrylo Budanov, capo dell’intelligence militare ucraina (HUR), ha affermato che le prime unità nordcoreane dovrebbero arrivare nell’Oblast di Kursk il 23 ottobre. L’Ucraina ha iniziato un’incursione transfrontaliera ad agosto e detiene ancora significative fasce di territorio lì.

All’inizio di ottobre, Budanov aveva affermato che il primo gruppo sarebbe stato composto da 2.600 soldati.

Due brigate nordcoreane composte da fino a 6.000 uomini ciascuna sono attualmente sottoposte ad addestramento in Russia, ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky . Secondo l’intelligence militare, alcuni ufficiali nordcoreani si trovano già nei territori occupati dell’Ucraina.

La Corea del Nord ha smentito le notizie, mentre un portavoce del Cremlino ha dato una risposta evasiva sulla questione.

Una fonte dell’intelligence militare ha riferito il 21 ottobre che le autorità russe hanno arrestato 18 soldati nordcoreani che avevano abbandonato le loro posizioni nell’Oblast di Kursk. Sono circolati anche filmati che presumibilmente mostrano truppe nordcoreane in un campo di addestramento militare russo .

I media sudcoreani hanno riferito il 22 ottobre che Pyongyang ha inviato piloti in grado di pilotare aerei da guerra russi per unirsi alla guerra in Ucraina. L’agenzia sudcoreana Yonhap ha anche affermato che la Corea del Sud sta valutando l’invio di personale in Ucraina per monitorare le truppe nordcoreane.