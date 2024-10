Il Consiglio europeo stanzia un pacchetto di assistenza finanziaria di 35 miliardi di euro all’Ucraina

AgenPress. Il Consiglio ha adottato oggi un pacchetto di assistenza finanziaria all’Ucraina, che comprende un prestito eccezionale di assistenza macrofinanziaria (AMF) fino a 35 miliardi di euro e un meccanismo di cooperazione in materia di prestiti che aiuterà l’Ucraina a rimborsare prestiti fino a 45 miliardi di euro forniti dall’UE e dai partner del G7.

Il pacchetto di assistenza finanziaria mira a supportare l’Ucraina nel coprire le sue urgenti necessità di finanziamento, aumentate a causa dell’aggressione intensificata della Russia contro l’Ucraina. L’MFA eccezionale contribuirà a coprire il divario di finanziamento dell’Ucraina, supportando così la stabilità macrofinanziaria in Ucraina e allentando i vincoli finanziari esterni dell’Ucraina.

Il prestito MFA eccezionale e i prestiti bilaterali ammissibili dei partner del G7 nell’ambito dell’iniziativa “Prestiti per l’accelerazione delle entrate straordinarie (ERA) per l’Ucraina” saranno rimborsati dai flussi futuri di utili straordinari maturati dai depositari centrali di titoli nell’UE a seguito dell’attuazione dell’immobilizzazione dei beni sovrani russi.

Il meccanismo di cooperazione sui prestiti all’Ucraina erogherà questi fondi, nonché eventuali importi ricevuti come contributi volontari dagli Stati membri e dai paesi terzi o da altre fonti, sotto forma di sostegno finanziario all’Ucraina, per aiutarla a gestire e rimborsare tutti i prestiti del G7.

Il prestito MFA fino a 35 miliardi di euro è il contributo dell’UE al prestito del G7 fino a 45 miliardi di euro. La nuova operazione MFA sarà collegata a condizioni politiche coerenti con l’Ukraine Facility, in particolare con l’Ukraine Plan. I sistemi di gestione e controllo proposti nell’ambito dell’Ukraine Plan e le disposizioni specifiche sulla prevenzione delle frodi e di altre irregolarità si applicheranno anche al prestito MFA.

Il prestito dell’UE per finanziare il prestito straordinario AMF all’Ucraina sarà garantito dal margine di bilancio dell’UE.

Si prevede che il prestito MFA sarà reso disponibile all’Ucraina prima della fine del 2024 e avrà una durata massima di 45 anni.

Secondo le nuove norme adottate anche oggi, il 95% dei proventi generati dai depositari centrali di titoli (CSD) nell’UE a seguito della loro attuazione dell’immobilizzazione di asset sovrani russi e che sono stati trasferiti all’Unione saranno assegnati al bilancio dell’UE e saranno ora utilizzati per l’Ukraine Loan Cooperation Mechanism (ULCM), che erogherà questi fondi sotto forma di sostegno finanziario all’Ucraina, per assisterla nel servizio e nel rimborso dei prestiti. Il restante 5% continuerà a essere assegnato all’European Peace Facility.

La nuova dotazione entrerà in vigore a partire dalla seconda metà del 2025 (al secondo versamento semestrale del contributo finanziario effettuato nel 2025 e a tutti i versamenti successivi).

Gli atti giuridici adottati oggi entreranno in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il 19 settembre 2024 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento su un prestito di assistenza macrofinanziaria (AMF) eccezionale e un meccanismo di cooperazione sui prestiti all’Ucraina. Allo stesso tempo, l’Alto rappresentante ha presentato una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio sulle misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina e, insieme alla Commissione, una proposta congiunta di regolamento di esecuzione del Consiglio sulle misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

In base al diritto dell’UE, i beni della Russia dovrebbero restare immobilizzati finché la Russia non cesserà la sua guerra di aggressione contro l’Ucraina e non la risarcirà per i danni causati da questa guerra.

In vista di una rapida adozione e per garantire che l’assistenza macrofinanziaria raggiunga l’Ucraina il prima possibile, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la proposta di regolamento della Commissione senza modifiche. Il Parlamento europeo ha votato il testo in prima lettura il 22 ottobre 2024 e il Consiglio con procedura scritta, che si è conclusa oggi. I due atti di esecuzione sono stati adottati anche dal Consiglio con procedura scritta oggi.

I leader del G7 hanno annunciato a giugno 2024 il lancio dei prestiti “Extraordinary Revenue Acceleration” per l’Ucraina, per rendere disponibili circa 50 miliardi di $ (45 miliardi di €) per l’Ucraina che saranno serviti e rimborsati da flussi futuri di entrate straordinarie derivanti dall’immobilizzazione di asset sovrani russi detenuti nell’Unione europea e in altre giurisdizioni pertinenti. Nelle sue conclusioni, il Consiglio europeo del 27 giugno 2024 ha invitato la Commissione, l’Alto rappresentante e il Consiglio a portare avanti i lavori. Il pacchetto finanziario adottato oggi attua questi impegni.

Finora, i profitti straordinari derivanti dall’immobilizzazione di asset sovrani russi e disponibili per l’UE sono stati convogliati principalmente attraverso l’European Peace Facility per sostenere le capacità militari dell’Ucraina e, in misura minore, attraverso l’Ukraine Facility per sostenere la ricostruzione e la modernizzazione del paese. Il 26 luglio 2024, una prima tranche di 1,5 miliardi di euro è stata resa disponibile dall’UE a sostegno dell’Ucraina.