Armando Spataro: “Nordio attacca i giudici, tentativo di ridurre i PM a burocrati del Governo”

AgenPress. “Nordio attacca giudici e PM: stiamo parlando di una vera e propria costante aggressione alla giustizia. Con la separazione delle carriere si vuole ridurre il pubblico ministero a una sorta di burocrate che finirebbe con l’essere alle dipendenze dell’esecutivo. Quello che non si sopporta è che la magistratura possa agire in maniera difforme da quelle che sono le direttive e le preferenze politiche di chi governa”.

Lo ha dichiarato l’ex magistrato Armando Spataro oggi a “Il Timone” condotto dal direttore editoriale Daniele Biacchessi sulla FM di Giornale Radio.

“Ma il nostro sistema prevede un’indipendenza assoluta che è invidiata all’estero: abbiamo il diritto e il dovere di intervenire anche sulle riforme in gestazione – ha aggiunto Spataro –. Non è accettabile quello che dice il presidente del Senato, secondo cui i magistrati non devono interpretare la legge ma solo applicarla. Sono affermazioni che mi lasciano stupito”.