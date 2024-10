Mosca. Putin vuole utilizzare le truppe nordcoreane per riprendersi la regione di Kursk, occupata dagli ucraini

AgenPress – Stanno aumentando le informazioni secondo cui la Corea del Nord si starebbe preparando a un ruolo più diretto nella guerra della Russia in Ucraina, una mossa che potrebbe avere ripercussioni ben oltre le linee del fronte della guerra che infuria in Europa.

Gli Stati Uniti, l’Ucraina e la Corea del Sud affermano che le truppe nordcoreane sono state inviate in Russia per l’addestramento, con l’obiettivo di essere poi schierate in Ucraina.

La Russia e la Corea del Nord hanno smentito tali notizie, mentre la Corea del Sud ha lasciato intendere che un eventuale dispiegamento potrebbe indurla a rivalutare il livello di supporto militare fornito all’Ucraina.

Volodymyr Zelensky ha ripetutamente avvertito che le truppe nordcoreane si stanno unendo alla guerra della Russia, dichiarando durante un vertice della NATO la scorsa settimana che erano in preparazione “10.000” soldati e personale tecnico.

Il presidente ha detto nel suo discorso serale di martedì che l’Ucraina aveva informazioni di intelligence sulla Russia che “stava addestrando due unità militari dalla Corea del Nord” che coinvolgevano forse “due brigate di 6.000 persone ciascuna”. Zelensky ha anche detto ai giornalisti che l’Ucraina ha visto “ufficiali e personale tecnico nordcoreano nei territori temporaneamente occupati” e ritiene che la Russia stia “preparando un raggruppamento” per entrare in Ucraina.

Secondo il Financial Times le truppe nordcoreane dislocate in Russia potrebbero essere inviate nella regione di Kursk, occupata dall’Ucraina ad agosto.

Gli analisti affermano che il contingente di 12mila soldati nordcoreani è troppo piccolo per cambiare le sorti della guerra ma Mosca ha bisogno di raddoppiare il contingente di 50.000 uomini nella regione di Kursk. La Russia ha difficoltà a ricostituire le forze dopo perdite che secondo stime sono di circa 600.000 tra morti e feriti. Secondo l’intelligence occidentale, Putin ha resistito alle suppliche dei suoi alti dirigenti di ordinare un altro giro di mobilitazione.