AgenPress – I soldati russi hanno ucciso quattro militari ucraini catturati nei pressi della città di Selydove, nell’oblast’ di Donetsk, ha riferito l’ufficio del Procuratore generale il 24 ottobre.

In un post su Telegram si legge che quattro membri della Guardia nazionale ucraina stavano combattendo nei pressi della città quando sono stati fatti prigionieri durante un attacco russo il 6 ottobre.

I soldati russi hanno filmato i loro interrogatori, ma quando le postazioni furono riconquistate dalle forze ucraine il 7 ottobre, i loro corpi furono scoperti.

La Procura generale ha aperto un’indagine preliminare sull’incidente.

Sono state segnalate numerose esecuzioni di prigionieri di guerra ucraini da parte di soldati russi durante l’invasione su vasta scala, ma il numero è aumentato drasticamente nell’ultimo anno.

Video e foto hanno documentato potenziali crimini di guerra, tra cui riprese effettuate da droni che mostrano l’uccisione dei prigionieri di guerra mentre si arrendevano alle truppe russe.

Altri video e foto evidenziano torture e morti violente durante la prigionia in Russia .

È impossibile sapere quanti soldati ucraini siano stati giustiziati dopo essere stati presi prigionieri. Registrare e investigare tali crimini è estremamente difficile a causa dell’accesso limitato. Dall’inizio dell’invasione su vasta scala nel 2022, le Nazioni Unite hanno documentato l’esecuzione di 42 membri del servizio ucraino.

L’Ucraina ha documentato 102 di tali esecuzioni a ottobre 2022. La cifra effettiva potrebbe essere molto più alta.

Anche per i casi registrati, la giustizia sembra essere una prospettiva dubbia. La Russia non riconosce né indaga i casi di esecuzione di prigionieri di guerra. In Ucraina, l’ufficio del Procuratore generale ha aperto 27 indagini sull’uccisione di prigionieri di guerra. Finora, solo tre casi sono arrivati ​​in tribunale, solo uno dei quali è stato preso in considerazione alla presenza di un soldato russo e due in contumacia. Non è stato ancora emesso alcun verdetto.

Andrii Kostin, ex procuratore generale, ha affermato che le esecuzioni dei prigionieri di guerra ucraini non sono stati incidenti isolati, bensì una “politica intenzionale” della Russia, citando le registrazioni audio ottenute da Kiev. Selydove, una città situata 18 chilometri (11 miglia) a sud di Pokrovsk , è diventata uno dei punti focali dell’offensiva russa delle ultime settimane.