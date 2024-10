Pnrr. Conclusa positivamente la visita della Commissione europea. Verificato costante impegno del Governo

AgenPress – Si è conclusa positivamente oggi la sesta visita della Commissione europea dedicata all’approfondimento dei temi riguardanti l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia, con un focus riservato alle misure strategiche collegate alle ultime quattro rate del Piano.

Lo rende noto Palazzo Chigi in una comunicato. Al termine di oltre quaranta tavoli di lavoro, suddivisi tra incontri istituzionali di alto livello e sessioni tecniche di aggiornamento pianificate per singoli argomenti, coordinate dalla Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la partecipazione attiva dei ministeri e delle istituzioni preposte, la delegazione della Commissione europea ha verificato il costante impegno dimostrato dal Governo italiano nell’attuazione delle numerose misure previste dal Piano.

Durante le riunioni, massima attenzione è stata dedicata ai target e alle milestone collegati alla settima rata del PNRR, anche in vista della presentazione della relativa richiesta di pagamento, mentre si sta concludendo l’attività di verifica finale degli obiettivi inseriti nella sesta rata, al fine di consentirne la conseguente erogazione.

Come nelle precedenti occasioni, la visita della Commissione europea si è tenuta in un clima di costruttiva collaborazione, con la partecipazione attiva di tutte le amministrazioni impegnate nell’attuazione che ha consentito di definire puntualmente lo stato di avanzamento delle riforme e degli investimenti, rispondendo a tutte le richieste di chiarimento da parte dei Servizi della Commissione europea.

Nel corso della settimana, sono stati illustrati gli obiettivi in relazione all’avanzamento delle riforme relative alla concorrenza, alla giustizia, al codice degli appalti e alla pubblica amministrazione; quest’ultima prevede interventi orizzontali, nelle diverse Missioni del Piano, per la digitalizzazione delle procedure amministrative e per un Sistema Paese più efficiente e competitivo.

Particolare attenzione è stata dedicata alla verifica dello stato di attuazione di numerosi investimenti, nel comparto dei trasporti, delle infrastrutture, dell’edilizia scolastica, della mobilità sostenibile, della transizione ecologica, della salute, con il Piano di riqualificazione dei servizi sanitari e delle infrastrutture ospedaliere. Vi è stato inoltre un focus dedicato alle misure della nuova missione REPowerEU, finalizzate a rafforzare l’autonomia energetica e la transizione ecologica della Nazione. Oggetto di confronto sono stati anche gli obiettivi legati alla sicurezza energetica, al rafforzamento delle reti dell’energia, all’incremento della produzione da fonti rinnovabili, agli incentivi per la decarbonizzazione delle imprese, nonché al sostegno delle filiere produttive legate all’energia, in linea con le indicazioni contenute negli Orientamenti della Commissione.

La visita della Commissione europea si è conclusa, nel primo pomeriggio di oggi, con una riunione presso l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), per un confronto sulla misura connessa all’attivazione di una rete integrata di servizi di gestione e mitigazione del rischio cyber a supporto della PA e dell’industria nazionale, e su quella legata al piano operativo delle attività di monitoraggio ai fini dell’adozione delle misure di sicurezza in linea con la normativa di riferimento.