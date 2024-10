Usa 2024. Sondaggio. Metà degli americani pensa che Donald Trump sia fascista

AgenPress – Metà degli americani considera l’ex presidente Donald Trump un fascista, amplificando le preoccupazioni sollevate negli ultimi giorni dalla vicepresidente Kamala Harris e dai membri passati dell’amministrazione Trump. In un nuovo sondaggio ABC News/Ipsos, sono molto meno quelli che muovono la stessa accusa contro Harris.

Quasi due terzi affermano anche che Trump spesso si discosta dalla verità, ancora una volta più di quanti ne dicano di Harris. Ma Harris riceve più critiche di Trump per aver assecondato i voti promuovendo politiche che non intende attuare, sottolineando le sfide per entrambi i candidati mentre la pelliccia vola nella loro corsa presidenziale sempre più accesa.

Il 49% degli elettori registrati nel sondaggio nazionale afferma che Trump è un fascista, definito come “un estremista politico che cerca di agire come un dittatore, ignora i diritti individuali e minaccia o usa la forza contro i propri oppositori”. Meno della metà, il 22%, vede Harris come un fascista secondo questa definizione.

Mercoledì Harris ha detto che Trump è un fascista , una settimana dopo aver concordato con un intervistatore che la sua campagna è “sul fascismo”. Un ex presidente del Joint Chiefs of Staff, un ex capo di stato maggiore di Trump e un ex segretario alla difesa nella sua amministrazione sono stati citati di recente per aver descritto Trump come un fascista, e la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha detto che anche il presidente Joe Biden la pensa così. Trump, da parte sua, ha ripetutamente definito Harris un fascista, così come un marxista e un comunista.