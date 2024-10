In 180mila hanno partecipato alla 22ma edizione del Taiwan Pride. Obiettivo promuovere tolleranza e inclusione

AgenPress – Si stima che circa 180.000 persone hanno partecipato a Taipei sabato per il Taiwan Pride, la più grande parata per i diritti LGBTQ+ in Asia.

Arrivato cinque anni dopo che Taiwan ha legalizzato il matrimonio tra persone dello stesso sesso, l’evento ha attirato famiglie e visitatori stranieri, nonché delegazioni di partiti politici, movimenti sociali e aziende. Il vicepresidente Hsiao Bi-khim e il vicepremier Cheng Li-chun hanno aperto la strada al gruppo del Partito Democratico Progressista (DPP).

La 22a edizione della parata si è svolta sotto il motto “Embrace Inclusion”. I sostenitori dei diritti gay hanno marciato lungo due percorsi distanti dal Taipei City Hall, prima di tornare alla sede originale, dove li attendevano più di 100 stand in un “Rainbow Market”. I manifestanti vestiti con abiti particolari, alcuni dei quali legati ad Halloween, portavano bandiere arcobaleno, animali domestici o persino un’effigie della divinità Matsu.

L’organizzatore Taiwan Rainbow Civil Action Association ha affermato che l’obiettivo di quest’anno era promuovere maggiore tolleranza e inclusione nella società di Taiwan. Sebbene il matrimonio tra persone dello stesso sesso fosse stato approvato a maggio 2019, c’era ancora bisogno di più dialogo per migliorare la comprensione.