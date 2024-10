Imma Battaglia “A Report ho colto omofobia nelle dichiarazioni di Mollicone, ma a destra è pieno di omosessuali”

AgenPress. “Ho colto molta omofobia nelle espressioni riportate da Report del coordinatore di FDI ma anche in quelle di Mollicone”. Parte così l’intervista di Imma Battaglia, attivista e fondatrice di Di’Gay Project, ai microfoni di Radio Cusano nel corso della trasmissione ‘5 Notizie’ condotta da Gianluca Fabi in merito al caso Spano.

L’attivista continua “l’attacco di Mollicone è più politico, soprattutto perchè tiene molto a rimarcare il fatto che Spano non apparteneva alle loro fila; mentre le dichiarazioni del coordinatore, che definisce Spano un pederasta, sono chiaramente omofobe. Il problema è- chiarisce- che la puntata di Report è stata una delusione, hanno fatto una gran confusione tra Spano e il caso Boccia giocando con le parole. Per quanto riguarda il trattamento riservato a Spano, io penso che Lupi abbia ragione quando dice che in questo paese se continuiamo così ci troviamo sull’orlo del baratro.

Non è accettabile-conclude Battaglia- che l’attacco sia stato così violento e soprattutto portato in ambito personale. I rappresentanti politici e le istituzioni devono dare conto dei gesti e delle responsabilità delle loro azioni rispetto ai ruoli che occupano”.

L’attivista continua nel merito asserendo “anche nel caso dell’UNAR vedo molta ipocrisia da parte della destra. Io non credo fosse nel suo ruolo controllare cosa facessero le associazioni. In quell’associazione si svolgevano attività legate al benessere, che sono legate anche al sesso, e questo alla destra e a Pro Vita non piace. Queste associazioni continuano a fare prevenzione e informazione anche sul tema delle malattie sessualmente trasmissibili. C’è stato tanto rumore per nulla: se Spano non fosse stato omosessuale tutto questo non sarebbe venuto fuori”.

Richiesta l’ opinione nel merito del presunto conflitto di interessi tra Spano e il compagno, risponde “si è vero ma se andiamo a vedere quanti conflitti di interesse istituzionali ci sono non finiamo più. Pensiamo al ruolo di Meloni e della sorella. Anche se Arianna non ricopre ruoli istituzionali, è evidente che la sua posizione nel partito di FDI la porta a prendere decisioni e a scegliere per importanti ruoli istituzionali, e in questo la difendo e difendo chiunque, anche per esempio la moglie di Mastella.

Il tema è un altro- precisa- e dobbiamo spiegare che non si può parlare di conflitto di interesse se nel lavoro delle persone c’è correttezza, diventa solo uno specchietto per le allodole al fine di attaccare le persone. Se c’è vera responsabilità del ruolo che rivesti, ci troviamo di fronte solo a un tentativo di attacco alla persona. E questo è inaccettabile”.

L’attivista conclude il suo intervento “fatemi finire dicendo che mi ha piacevolmente colpita la difesa che Giuli sta facendo a Spano, e vedo che sta tenendo un atteggiamento corretto. Poteva anche lui defilarsi, e invece ha scelto una persona omosessuale, elevandosi rispetto a una destra arcaica, obsoleta e anacronistica cercando di tenere un punto. A destra è pieno di omosessuali” dice Battaglia.